Dnešek bude v Česku velmi horký, teploty mohou vystoupat i na 40 stupňů Celsia
31. 7. 2026 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dnešek bude v Česku mimořádně horký.
Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit problémy také například v dopravě nebo energetice.
Maxima se dnes mají nejčastěji pohybovat mezi 35 až 39 stupni Celsia, odpoledne ale mohou ještě stoupnout ke čtyřicítce. "Nevylučujeme dokonce její výjimečné dosažení," podotkli meteorologové. Očekávají překonávaní teplotních rekordů pro poslední červencový den. "Podobně vysoké teploty se navíc vrátí ještě na začátku příštího týdne v pondělí a úterý. Zátěž teplem bude na některých místech mimořádně vysoká," dodali.
Lidé by se podle nich měli vyhýbat pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě, vyšší fyzické zátěži a dodržovat pitný režim. Větrat je dobré jen v chladných částech dne, zejména brzy ráno. Lidé by také nikdy neměli nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných automobilech.
Devět z deseti nejvyšších teplot zaznamenaných v ČR v historii měření je z letošního posledního červnového víkendu. Absolutní teplotní rekord padl v neděli 28. června, když v Doksanech na Litoměřicku naměřili 41,9 stupně Celsia.