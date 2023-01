Dnes začíná volba prezidenta. Kdo bude nástupcem Miloše Zemana?

V Česku začne dnes odpoledne třetí přímá volba prezidenta. Zhruba 8,3 milionu voličů v ní bude rozhodovat o tom, kdo se stane čtvrtým českým prezidentem a bude moci v březnu zaujmout na Hradě místo po Miloši Zemanovi. Na výběr mají osm kandidátů.

Volební místnosti se otevřou standardně dvě hodiny po poledni. Lidé by si neměli zapomenout vzít cestou do nich průkaz totožnosti a také voličský průkaz v případě, pokud hlasují mimo domovskou obec.

Za nejvážnější uchazeče jsou označováni bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel a předseda ANO a někdejší premiér Andrej Babiš. Mezi favority patří také bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. K jejich protikandidátům se řadí poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.

Odborářský předák Josef Středula, který však mezi favority nepatřil, v pondělí z voleb odstoupil.

Voliči rozhodnou nejen o tom, kdo bude o státních svátcích klást věnce k památníkům, udělovat vyznamenání, čí portréty budou na poštovních známkách nebo ve veřejných budovách a kdo k nim bude na přelomu roku promlouvat z televizních obrazovek. Ovlivní zejména to, kdo bude mít právo jmenovat vládu, vedení ČNB, soudce a vysokoškolské činitele a kdo získá právo vetovat přijímané zákony, udělovat milosti a reprezentovat Česko při vrcholných jednáních.

Volit budou moci všichni čeští občané, a to i prvovoliči, kteří 18. narozeniny oslaví teprve tuto sobotu. Volební místnosti najdou ve veřejných budovách podle místa bydliště. Od volební komise příchozí volič dostane prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta bez písemných úprav. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní. Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Neplatným by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební schránky.

Hlasovat se dnes v Česku bude od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou sčítat hlasy v každém ze zhruba 15 000 okrsků. Zatímco v Česku hlasování teprve začne, na americkém kontinentu bude končit. Volební místnosti na ambasádách se tam kvůli časovému posunu otevřely už ve čtvrtek. Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny.

Stát za organizaci prezidentských voleb zaplatí asi 800 milionů korun. Prezidentští kandidáti mohou podle zákona vložit do kampaně každý maximálně 40 milionů korun, finalisté o deset milionů korun více. Na rozdíl od jiných typů voleb prezidentští kandidáti nebudou moci očekávat žádný příspěvek od státu na volební náklady. Budou muset naopak své výdaje vyúčtovat a případné nevyčerpané peníze věnovat na dobročinné účely.

Spolu s prezidentskými volbami se v desítce obcí uskuteční místní referenda. Budou se konat v osmi krajích a také v pražských Řeporyjích. Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně bude předmětem referenda zákaz hazardu ve městě.