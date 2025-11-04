Dnes ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka
4. 11. 2025 – 16:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dnes 4.listopadu byl ve tři hodiny ráno Pánem života povolán na věčnost ve věku 82 let emeritní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, oznámilo Arcibiskupství pražské.
Se zesnulým se bude možno osobně rozloučit v kostele Všech svatých ve čtvrtek 13. a pátek 14. listopadu od 12.00 do 18.00. I při této příležitosti bude možno podepsat kondolenční knihu, informuje arcibiskubství na svém webu.
V pondělí 6. října 2025 podstoupil Dominik Duka ve věku 82 let v Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) v Praze akutní operaci, jejíž přesnou příčinu nemocnice i arcibiskupství nespecifikovaly. Po zákroku byl dle vyjádření arcibiskupství ve stabilizovaném stavu.
Po několika týdnech hospitalizace byl 30. října propuštěn do domácí péče, ale už o dva dny později, v sobotu večer 1. listopadu, byl znovu převezen do ÚVN, protože jeho stav se prudce zhoršil. Arcibiskupství poté oznámilo, že „stav je vážný“ a požádalo veřejnost o modlitbu.
Politici na kardinála Dominika Duku vzpomínají jako na silnou osobnost s výraznými názory. Podle prezidenta Petra Pavla zanechal výraznou stopu v církvi i ve společnosti, Pavel vyzdvihl jeho odmítání totality či obnovu církve po roce 1989. Že byl Duka významnou osobností nejen katolické církve, ale i veřejného života, míní i premiér Petr Fiala (ODS). Byl to muž pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život, uvedl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Duka zemřel dnes tři hodiny po půlnoci.
"Kardinál Dominik Duka zanechal výraznou stopu v církvi i ve společnosti. Odmítáním totality, obnovou církve po roce 1989 a službou věřícím i veřejnosti výrazně ovlivnil naši dobu. Měl jsem možnost se s ním opakovaně setkávat a vážil jsem si jeho klidné autority," uvedl na síti X Pavel.
Premiér Fiala poznal Duku v 80. letech. "Vážil jsem si jeho statečnosti a aktivit v době totality a oceňoval jsem jeho důležitou roli při obnově církve v demokratické společnosti, kterou sehrával, ať už jako představitel řádu nebo později v biskupské službě. Ať odpočívá v pokoji," napsal premiér na síti X.
"Zprávu o úmrtí Dominika Duky jsem přijal se smutkem a s respektem k jeho životnímu příběhu. Byl to člověk, který v době komunistického režimu prokázal skutečnou statečnost," uvedl dosluhující ministr kultury Martin Baxa (ODS). Připomněl, že Duka patřil k duchovním, kteří působili v takzvané podzemní církvi, tajně sloužili mše, vzdělávali mladé lidi a udržovali víru tam, kde měla být umlčena.
Po roce 1989 se stal Duka jednou z nejvlivnějších postav katolické církve a veřejného života. "Jeho působení zanechalo trvalou stopu - jak obdivovanou, tak kritizovanou. Jeho život vypovídá o složitosti českých dějin 20. století i o proměnách naší společnosti po pádu komunistické diktatury," uvedl Baxa. Byl to muž s výraznými názory a silnou osobností, která dokázala zaujmout, byť se naše názory někdy rozcházely, dodal.
Dominik Jaroslav Duka se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové v rodině vojáka, který se zapojil do zahraničního odboje proti nacistickému režimu. Po gymnáziu pracoval jako zámečník a odsloužil základní vojenskou službu, teologii začal studovat v Litoměřicích v roce 1965.
V roce 1968 vstoupil tajně do řádu dominikánů (Řád bratří kazatelů, O.P.), přijal řeholní jméno Dominik a dne 22. června 1970 byl vysvěcen na kněze. Za komunistického režimu byl v roce 1975 zbaven státního souhlasu k výkonu kněžské služby a pracoval jako kreslič ve výrobě ve Škodě Plzeň, zároveň se účastnil ilegálních náboženských aktivit. Za tyto činnosti v roce 1981 strávil 15 měsíců ve vězení v Plzni–Bory.
Po sametové revoluci pokračoval ve službě církvi: v roce 1998 byl jmenován biskupem v Hradci Králové, a následně 13. února 2010 jmenován arcibiskupem pražským. Dne 18. února 2012 jej papež Benedikt XVI. povýšil na kardinála. Ve funkci pražského arcibiskupa působil až do 13. května 2022, kdy přijal rezignaci navrhovanou z titulu dosažení věkové hranice.
Během svého působení sehrál klíčovou roli při vyjednávání restitučních nároků církve vůči státu po komunismu a významně přispěl k transformaci postavení katolické církve v České republice. Jeho styl byl považován za konzervativní – zdůrazňoval význam tradice, křesťanské rodiny, náboženského vzdělání a aktivní přítomnosti církve ve společnosti.