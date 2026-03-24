Dnes nás čeká pěkné jarní počasí. Ostrý zlom už se ale blíží, hlásí meteorologové
24. 3. 2026 – 10:48 | Magazín | BS
Meteorologové z ČHMÚ zveřejnili předpověď na dnešek a nevypadá to, že by se mělo dít něco obzvlášť dramatického. Ostrý zlom už je ale na obzoru.
Meteorologové už několik dní avizují, že se žene studená fronta a že nemáme ještě uklízet lopaty na sníh, protože je dost možné, že se ještě dočkáme sněhové nadílky. A to i ve středních polohách, tedy nejen na horách.
Ke zlomu by mělo dojít v noci ze středy na čtvrtek. To znamená, že dnes si ještě užijeme jarní počasí. Možná trochu pod mrakem, ale s příjemnými teplotami: „Bude převládat oblačno až polojasno, zpočátku může být místy i skoro jasno. Odpoledne a večer zejména v Čechách bude další oblačnost přibývat, dnes ještě beze srážek,“ uvádějí meteorologové na sociální síti.
„Odpolední teploty vystoupí na 13 až 17 °C, v 1000 m na horách bude teplota kolem 9 °C. Slabý západní vítr se bude odpoledne a večer měnit na jihozápadní,“ dodávají.
Avizovaný propad už je nicméně za rohem: Podle týdenního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu se denní teploty už ve čtvrtek nedostanou přes 4 °C a v noci bude okolo nuly, možná i mráz. Ve čtvrtek a pátek by mohlo sněžit, víkend a začátek příštího týdne bude spíše deštivý.
Propad očekává i služba AccuWeather, která hlásí mrazivou noc především na pátek