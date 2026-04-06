Dnes je Velikonoční pondělí, spjaté s pomlázkou a lidovými zvyky
6. 4. 2026 – 6:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dnes je Velikonoční pondělí, které patří lidovým zvykům a tradicím symbolizujícím končící zimu a nastávající jaro.
Tradičnímu koledování s pomlázkou se věnuje jen menšina obyvatel Česka. Školákům dnes končí prázdniny.
Podle tradice mělo šlehání pomlázkou z mladých vrbových proutků a někde i polévání vodou "pomlazovat". Věřilo se tomu, že mladá míza v proutcích či pramenitá voda předávají dotekem svou sílu.
Vyšlehání pomlázkou, které se někde říká také mrskačka, houdovačka, karabáč, žila nebo tatar, mělo ženám a dívkám zachovat krásu, zdraví a veselou náladu po celý další rok. Koledníci za to dostávali zdobená vajíčka, pentle na pomlázku, sladkosti, dospělí pak i alkohol.
Lidé, kteří se nechystají na koledu, mohou v tento den navštívit některé památky. Speciální prohlídky si připravili například na Grabštejně a zámku Lemberk. Velikonoční program bude také v keltském skanzenu v Nasavrkách na Chrudimsku. To, jak lidé dříve vnímali Velikonoce a jaké zvyky dodržovali, mohou zájemci vidět ve skanzenu na Veselém Kopci.
Ve Vlčnově se dnes uskuteční velikonoční obchůzka krále letošní Jízdy králů Marka Dacíka spolu s družinou, tedy chlapci, takzvanými legrúty, narozenými v roce 2008. Obcházet budou také dívky stejného ročníku.
Podle nedávného průzkumu agentury Ipsos pro poskytovatele úvěrů Provident Financial asi 60 procent Čechů na Velikonoce barví vajíčka a peče mazanec nebo beránka, 53 procent se věnuje velikonoční výzdobě a polovina lidí tráví Velikonoce na návštěvě. Méně času věnují tradiční výrobě pomlázek. Tu si uplete 30 procent Čechů, před pěti lety to bylo 40 procent.
Školákům dnešním dnem končí pětidenní velikonoční prázdniny, dospělým čtyřdenní prodloužený víkend. Očekává se zvýšený provoz na silnicích, na který po celé Velikonoce dohlíží policie.