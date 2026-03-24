Dnes by Jiří Bartoška slavil 79 let: Prezident filmových srdcí z Varů nezmizel, žije v nás dál
24. 3. 2026 – 9:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Navenek klid, úsměv a nadhled. Uvnitř boj, o kterém věděl jen úzký okruh lidí. Jiří Bartoška patřil k těm, kteří si své soukromí chránili až do posledních chvílí. O to silnější je dnes příběh jeho odchodu.
Narodil se 24. března 1947 v Děčíně a stal se jednou z nejvýraznějších osobností českého filmu. Vystudoval JAMU a během let vytvořil desítky rolí, které mají jedno společné – klid, přesnost a přirozené charisma.
Diváci si ho pamatují ze Sanitky, filmu Je třeba zabít Sekala nebo Teorie tygra. Nebyl to herec, který by tlačil na efekt. Spíš se vám nenápadně dostal pod kůži. Měl šarm, který nepůsobil naučeně a právě proto z něj udělal pro mnoho žen přirozený sexsymbol.
S přibývajícími lety ale přišla ještě jedna, možná zásadnější role. Taková, která ho navždy zapsala do dějin.
Karlovy Vary jako jeho životní mise
Od roku 1994 vedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a zásadně ho proměnil. Z lokální akce vytvořil respektovanou světovou událost, kam začaly jezdit největší hvězdy i tvůrci.
Nebyl to projekt. Byla to jeho srdeční záležitost.A lidé, kteří s ním spolupracovali, často říkali, že festival byl vlastně jeho prodlouženou osobností.
Nemoc, o které se příliš nemluvilo, ale vědělo se o ní
To, co na něm lidé obdivovali nejvíc, byla i jeho největší zbraň – schopnost nedávat najevo slabost.
Jiří Bartoška se dlouhodobě potýkal s vážnými zdravotními problémy, především s onkologickým onemocněním. V minulosti otevřeně přiznal boj s rakovinou mízních uzlin, kvůli které podstoupil náročnou léčbu.
Občas se informace dostaly do médií, ale nikdy z toho nedělal téma. Držel si odstup, důstojnost a klid.
Podle dostupných informací se jeho zdravotní stav v posledních měsících života zhoršoval, ale navenek to bylo sotva znatelné. Ještě v době, kdy by jiní dávno ustoupili do ústraní, se objevoval na veřejnosti a působil klidně, téměř nezlomně. Jiří Bartoška k nemoci přistupoval s humorem i pokorou.
Právě tahle kombinace – vnitřní boj a vnější klid – byla pro něj typická.
Odešel potichu. Přesně tak, jak žil
Neodešel s dramatickými prohlášeními ani velkými gesty. Odešel tak, aby si ho lidé pamatovali jako silnou a noblesní osobnost.Kolegové z branže při vyslovení jeho jména často dojatě odvraceli pohled, aby nebylo vidět, jak hluboce je jeho odchod zasáhl.
Jiří Bartoška zemřel 8. května 2025 ve věku 78 let. Podle médií odešel po delší nemoci.
A možná právě v tom je síla jeho příběhu.V době, kdy se všechno sdílí okamžitě a bez filtru, si dokázal uchovat soukromí až do konce.
Hlas, který zůstane navěky
Existují herci, které si pamatujete podle konkrétní role.A pak jsou ti, jejichž odchod zasáhne téměř každého – bez ohledu na generaci.
Jiří Bartoška patřil mezi ně.Stačila jedna věta, jeden pohled – a věděli jste.
Odkaz, který nekončí
Dnes by oslavil 78. narozeniny. A i když už tu není, jeho stopa nezůstala jen mezi kolegy nebo ve filmech.
Zůstala v tom, jak vnímáme českou kulturu.V Karlových Varech, které bez něj nikdy nebudou úplně stejné.A hlavně v pocitu, že některé osobnosti se nedají nahradit.
Ne proto, co všechno dokázali, ale proto, jak u toho působily.