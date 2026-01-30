Dluhy českých domácností u bank v prosinci vzrostly na 2,583 bilionu korun
30. 1. 2026 – 12:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dluhy domácností v Česku u bank loni v prosinci meziměsíčně stouply asi o 17,7 miliardy na 2,583 bilionu korun.
Objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům vzrostl o 2,6 miliardy na přibližně 1,494 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). V meziročním srovnání se u domácností dluhy zvýšily o 201 miliard a u firem zhruba o 62 miliard korun.
Dluhy domácností u bank trvale rostou od února 2016. Výjimkou byl duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což byl ale podle ČNB důsledek odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.
Naprostou většinu dluhů domácností dlouhodobě představují úvěry na bydlení, tvoří 77 procent objemu dluhů domácností. V prosinci se jejich objem podle komentáře ČNB meziměsíčně zvýšil o 0,7 procenta na 1,986 bilionu korun.
Objem dluhů firem na rozdíl od domácností kolísá. V závěru roku 2024 se dluhy nefinančních podniků snížily, poté loni od ledna do června rostly a následně střídavě klesaly a rostly.
Nejvýznamnější podíl u dluhů firem mají dlouhodobé úvěry, které koncem loňského roku tvořily 55 procent celkového objemu úvěrů nefinančních podniků. V prosinci podle ČNB narostly dlouhodobé úvěry firem o 21 miliard na 827 miliard korun. Růst zaznamenaly také střednědobé úvěry, které se zvýšily o čtyři miliardy na 364 miliardy Kč, zatímco krátkodobé úvěry klesly o 22 miliard na 300 miliard Kč, uvedla centrální banka.
ČNB zveřejňuje bankovní statistiku každý měsíc. V prosinci byla sestavena ze zdrojových dat 43 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez ČNB.