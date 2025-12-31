Divoké počasí! Meteorologové zpřísnili výstrahu, na Silvestra hrozí hned tři nebezpečné jevy
31. 12. 2025 – 5:04 | Magazín | BS
Počasí se na konec roku ponese v duchu pravé zimy, na silnicích bude potřeba dávat obzvlášť pozor.
Kdo se dnes, poslední den roku 2025, musí někam vydat, neměl by nic podcenit a rozhodně by měl dbát zvýšené opatrnosti. Počasí totiž hrozí předvést svou méně příjemnou tvář.
Přes Česko bude podle odborníků z ČHMÚ přecházet frontální systém, který doprovodí silné sněžení a vítr.
Experti proto vydali varování pro Krušné hory, Liberecký kraj, Krkonoše a Českomoravskou vrchovinu, kde může přijít největší nápor nového sněhu. Výstraha platí celý dnešek až do zítřejší sedmé hodiny ranní.
„Od středečního dopoledne (31. 12.) do čtvrtečního rána (1. 1.) napadne na severozápadě a severu Čech a na severozápadním návětří Českomoravské vrchoviny až 8 cm, na horách až 15 cm nového sněhu. Z toho většina spadne za středeční odpoledne a večer,“ upozorňují odborníci.
Ve vyšších polohách navíc platí i varování ohledně sněhových jazyků, které by se mohly tvořit právě kvůli silnému větru ve spojení s novým sněhem. Výstraha je v platnosti ode dneška od večera až do 2.1. do 22 hodin.
Na Nový rok navíc ještě platí výstraha před třetím jevem: Silným větrem, který může zasáhnout především střed a západ Čech, sever Moravy a celé Slezsko. Nárazy větru by mohly dosahovat až 70 km/h.