Divočina! Saudkova manželka se brutálně porvala s jeho milenkou, ve hře byla i pistole
17. 12. 2025 – 8:26 | Magazín | BS
U Saudků doma se na rodinnou pohodu, zdá se, zrovna dvakrát nehraje.
Jestli se něco nedá synovi slavného fotografa Samuelu Saudkovi upřít, jestli má něco po tátovi v krvi, je to nejspíš obdivuhodná schopnost omotat si ženy kolem prstu.
Jeho rodinné a manželské soužití je totiž, zdá se, jedno drama s nevěrou za druhým, občas se dokonce vyhrožuje zbraní, žena se opakovaně bije s milenkou, ale vztah se pořád kompletně nerozpadl.
Před soudem také nekončí on, ale jeho manželka Sára Saudková. Ta měla totiž napadnout Samuelovu milenku, Petru Š.
Saudková měla na Petru zaútočit, udeřit do obličeje, stáhnout za vlasy na zem a tam do ní kopnout. Podle obžaloby tím také měla milence zlomit nos a přivodit tak měsíc a půl dlouhou pracovní neschopnost, za což jí hrozí dvouletá podmínka.
Saudková všechno popírá a tvrdí, že to byla naopak milenka, kdo ji napadl nejdřív slovně a poté i fyzicky. Během sebeobrany ji pak údajně zatahala za cop: „Tvrdí, že jsem ji udeřila pěstí, pak zase dlaní… Fyzicky toho nejsem schopná,“ cituje Sáru Blesk.
„Začala mě škrábat, mezitím jsme se nějak dopotácely před garáž. Samuel se postavil mezi nás, protože po mně šla nehty a já se bránila. Řekla jsem jí jasně, že Samuel je můj partner, že spolu udržujeme intimní styk a vychováváme čtyři děti a ať nás nechá na pokoji,“ popisovala obžalověná.
„Samuel nás od sebe odháněl, protože to byla nepříjemná situace. Lokty odděloval, zatlačoval. Křičel na ni, mě prosil, ať nic nedělám. Ona do mě začala kopat, já jsem upadla, pak jsem se zase zvedla, takže jsem ztratila pantofel,“ uvedla. Druhá žena prý na zemi vůbec neskončila.
Problém už se táhne dlouho: „Poslední tři čtyři roky náš partnerský život prochází velkou krizí, která je způsobená nevěrou mého partnera, kterou on celou dobu vydatně popírá,“ přiznala Saudková.
Výpověď Petry Š. popisuje rvačku jinak: „Stáli jsme s přítelem a paní Saudkovou v těsné blízkosti a on se nás snažil oddělit. Držela mě za vlasy a udeřila mě do obličeje. Vím, že jsem seděla na zemi a nepamatuju si, jak jsem se tam dostala. Paní Saudková do mě kopla. Vtom přítel vykřikl, jestli se zbláznila, podařilo se mu ji odtáhnout pryč, tak jsem šla dál,“ uvedla.
Saudková u soudu dále zmínila, že ani omylem nejednalo o první konflikt s Petrou Š.: „Ona se nějak dopídila, že tam budeme, přišla a s úsměvem mi řekla, že mě ráda vidí a že jdou se Samem oslavit valentýna. Odvětila jsem, že už jsme ho se Samem oslavili, načež ona se na něj vrhla,“ vyprávěla.
A sám Saudek mladší nejspíš také nebude žádné neviňátko. Před třemi lety Sáře prý při konfliktu vyhrožoval smrtí: „Ubezpečoval mě, že paní Š. je dávno pryč, zdůrazňoval, že to pro něj bylo fyzicky i psychicky náročné. Říkala jsem mu, že to ponižuje a deptá celou naši rodinu, že jsme já i naše děti na dně a podepisuje se to na atmosféře domova,“ popisovala před soudem jeho manželka.
To ale muže příšerně vytočilo: „Dostal nějaký záchvat a skočil mi po krku. Vytáhl pistoli, takovou malou pistolku, já jsem vyběhla na zahradu, kde v té době pracovali chlapi, a volala jsem o pomoc. Zavolala jsem i zásahovku, protože jsem se cítila ohroženě. On na mě křičel: Já tě zabiju, zabiju tě za všechno, co jsi mi udělala,“ sdělila Saudková.
Ani milenecký vztah však zřejmě neprobíhá úplně v klidu, hádku tak zlou, že se volala policie, přiznala i sama Petra Š.:„Jednou u nás byla policie. Volala jsem ji já. Nějak jsme se nepohodli, ale detaily si už nepamatuji,“ zamlžila.