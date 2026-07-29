Divná liška, nebo nová šelma? Do Česka se tiše nastěhoval šakal a pomohla mu v tom nečekaná věc
29. 7. 2026 – 11:04 | Magazín | Tamara Černá
Vypadá jako liška, ale je větší a má černý ocas. Do české přírody se tiše rozšířila nová šelma a za její příchod podle vědců nemůže hlavně počasí.
Na okrajích polí jižní Moravy se v posledních letech mihne zvíře, které tam dřív nebylo. Vypadá jako liška, ale je větší, má delší nohy a jinak zbarvený ocas. Řidiči ho hlásí jako divnou lišku. Ve skutečnosti jde o novou českou šelmu, šakala. A nastěhoval se k nám tak nenápadně, že si toho většina lidí ani nevšimla.
Nejdřív jen mrtvý u silnice, dnes rodí mláďata
Cesta šakala do Česka je pomalá, ale vytrvalá. Úplně první možné pozorování pochází už z roku 1998, tehdy ale nešlo o jistý důkaz, spíš o zatoulaného jedince z Rakouska. Tvrdý doklad přišel až v březnu 2006, kdy u Podolí na Uherskohradišťsku našli přejetého samce. O čtyři roky později přibyl druhý mrtvý kus na Břeclavsku.
V roce 2015 se studentce podařilo šakala u nás poprvé vyfotit a nahrát jeho vytí. A pak přišel zlom. V roce 2017 zachytila fotopast v bývalém vojenském prostoru Milovice kojící fenu s mláďaty. Poprvé se tu tedy šakal narodil. A hned malý unikát. Milovice jsou nejsevernější místo v celé Evropě, kde se šakal prokazatelně rozmnožil. V roce 2025 přibyly další doklady z Pálavy a z národního parku Podyjí. Dnes už mají odborníci záznamy skoro ze všech krajů republiky.
Divná liška, nebo malý vlk?
Proč lidé váhají, co vlastně viděli? Šakal je velikostí přesně mezi liškou a vlkem. Váží zhruba sedm až patnáct kilo, v kohoutku měří kolem půl metru. Je tedy o kus větší než liška, ale výrazně menší a lehčí než vlk.
Poznávacích znaků je pár. Šakal má oproti lišce kratší, hrubší srst do zlatava a hlavně jinak zbarvený ocas. Liška ho má vždycky s bílou špičkou, šakal ho má zakončený černě. Má taky delší nohy, takže spíš připomíná zmenšeného vlka než protáhlou lišku. A liší se i chováním. Nežije ve velké smečce jako vlk, drží se v malém rodinném páru a loví hlavně v noci. I proto ho lidé zahlédnou málokdy a spíš náhodou.
Proč se sem hrne, a proč za to nemůže počasí
Dlouho se říkalo, že za šíření šakala může hlavně mírnější zima kvůli oteplování. Čerstvá studie, na které se podíleli i vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, ale ukázala něco jiného. Nejsilnějším důvodem není počasí, ale mizející vlk.
**Co je mezopredátor?** Středně velká šelma, třeba právě šakal nebo liška. Když z krajiny zmizí velký vrcholový predátor, tedy vlk, tyhle střední šelmy se přemnoží a rozšíří. Odborně se tomu říká uvolnění mezopredátora.
Vlk totiž šakala aktivně vytlačuje. Tam, kde ho lidé po staletí hubili, se otevřel prostor a šakal ho zaplnil. Vědci k tomu přidali ještě jednu překvapivou věc. Šakalovi paradoxně pomáhá blízkost lidských sídel. Poblíž vesnic a měst se totiž vlci zdržují méně, a šakal tam díky tomu najde klid i tam, kde vlci jsou. Odborníci to nazvali lidský štít. Mírné zimy pak celý proces jen urychlují.
Vlk ho ale zase může zastavit
Zajímavé je, co se stane, když se vlk vrátí. Šakalovi to totiž nedělá dobře. Ze sledovaných případů v Evropě platí, že jakmile vlci obsadí území, kde žili šakali, šakali odtud většinou zmizí nebo se stáhnou na okraj.
Návrat vlků do české krajiny tak může expanzi šakala přibrzdit. Příroda si sama nasazuje regulátor. Není to boj, ve kterém by šakal proti vlkovi měl šanci. Vlk je větší, silnější a území si tvrdě hlídá. Kde je jeden, tam ten druhý ustupuje.
Vytí po setmění a šedá zóna v zákoně
Šakala spíš uslyšíte, než uvidíte. Ozývá se hlavně krátce po setmění a před svítáním. Když spustí jeden, přidá se celá rodinná skupina a údolím se nese sborové vytí, kterým si značí území a svolává se k sobě. Přes svoje jméno přitom není blízce příbuzný africkým šakalům z přírodopisných filmů. Jeho nejbližší příbuzní jsou vlk a kojot.
Slovo šelma ale u šakala neznamená nebezpečí. Pro člověka je prakticky neškodný a lidem se vyhýbá. Je to spíš všežravec a uklízeč. Sežere hlodavce, hmyz, ovoce, ale hlavně mršiny a odpadky, zhruba polovinu jeho jídelníčku tvoří rostlinná strava. Co u nás zatím nevyřešil nikdo, je zákon. Šakal je v podivné šedé zóně. Není zvláště chráněný, ale zároveň není mezi lovnou zvěří, takže ho nelze běžně lovit a usmrtit ho jde jen se souhlasem úřadů. Zatímco sousední Rakousko už z něj lovnou zvěř udělalo, Česko je zatím nikde mezi. Myslivci se obávají o drobnou zvěř, ochranáři připomínají, že doložené velké škody zatím nejsou. Jisté je jen jedno. Šakal už je tady a jen tak nezmizí.