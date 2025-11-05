Dívce se v plné rychlosti na horské dráze rozepnul bezpečnostní pás. O pomoc se pokusil pár za ní
5. 11. 2025 – 14:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Co mělo být obyčejnou jízdou plnou adrenalinu, se změnilo v boj o život. Dívce na horské dráze Mamba se rozepnul bezpečnostní pás a jen duchapřítomnost páru sedícího za ní zabránila tragédii.
Adrenalinová atrakce, která má být symbolem zábavy a vzrušení, se během několika sekund proměnila v děsivý boj o přežití. Na horské dráze Mamba v zábavním parku Worlds of Fun v Kansas City se jedna z pasažérek ocitla tváří v tvář smrti – její bezpečnostní pás se uvolnil právě ve chvíli, kdy se vlak řítil závratnou rychlostí dolů z obrovského kopce.
Za dívkou seděli Chris a Cassie Evinsovi, manželský pár, který má s parkem dlouholeté zkušenosti. Oba patří mezi pravidelné návštěvníky a atrakci Mamba dobře znají. Tentokrát se ale ocitli v situaci, na kterou je nemohl připravit žádný počet jízd.
Chris popsal, jak hned při prvním kopci uslyšel za sebou srdcervoucí výkřik, který mu ztuhl krev v žilách. Nešlo o obyčejný výkřik strachu. Z dívky se linul zoufalý křik o pomoc. Vzápětí zaslechl, jak křičí, že se jí rozepnul pás. Otočil se a v šeru jízdy zahlédl obrovskou mezeru mezi jejím tělem a zádržnou tyčí – a žádné jištění. Instinkt převzal kontrolu. Bez váhání prostrčil ruku pod tyč, chytil ji pevně za zápěstí a snažil se ji udržet v sedadle. Jeho manželka Cassie mezitím tlačila dívce na nohy, aby ji síla jízdy nevytrhla ven.
Sekundy hrůzy a boj s odstředivou silou
Oba manželé si rychle uvědomili, že situace je mimořádně vážná. Dráha Mamba dosahuje rychlosti až 120 kilometrů za hodinu a padá z výšky přes 60 metrů. Každý další kopec nebo ostrá zatáčka znamenaly nové nebezpečí. Chris, který má atrakci projetou nesčetněkrát, přesně věděl, kdy přijde prudký zlom nebo stoupání. Při každém z nich cítil, jak dívku nadzvedává ze sedadla.
V tu chvíli přestal jen držet její ruku a začal ji doslova tlačit zpátky do sedačky celou vahou svého těla. Cassie, pevně zapřená, pokračovala v tlaku na její nohy, aby dívku udržela přitisknutou k sedadlu. Bylo to několik nekonečných minut, během nichž oba zápasili s fyzikou, strachem i adrenalinem. Po zastavení dráhy následoval šok. Dívka byla sice v pořádku, ale v naprostém šoku a nepochybně otřesená. Evinsovi okamžitě nahlásili incident pracovníkům parku. Ochranka i technici přispěchali k atrakci a jízda byla neprodleně uzavřena.
Park reaguje: bezpečnostní kontrola a přísné úpravy
Vedení parku později oznámilo, že atrakce Mamba je vybavena víceúrovňovým zádržným systémem, v němž hlavní roli hrají bezpečnostní tyče. Pásy slouží jako doplňkové jištění. Podle mluvčího nebyly při žádné z následných kontrol zjištěny závady na zádržných systémech ani na přezkách. Po důkladné inspekci byla atrakce znovu otevřena.
Následně proběhla ještě komplexní bezpečnostní revize, tentokrát pod dohledem požárního inspektora. I tentokrát byly všechny bezpečnostní mechanismy vyhodnoceny jako plně funkční. Vedení však provedlo drobné technické úpravy na několika pásech, aby splňovaly nebo dokonce překračovaly platné bezpečnostní normy. Mluvčí zdůraznil, že bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců je pro park absolutní prioritou.
Zážitek, který se zaryje pod kůži
Cassie Evinsová, matka čtyř dětí, popsala, že se během jízdy bála nejen o život dívky, ale i o svůj vlastní. Řekla, že nikdy neslyšela tak zoufalý výkřik a že tento zážitek už z hlavy jen tak nedostane. Otevřeně přiznala, že se do parku dlouho nevrátí – ne dokud neuvidí, že došlo k viditelné změně v přístupu k bezpečnosti.
Její manžel Chris přemýšlí, jak by to mohlo dopadnout, kdyby za dívkou neseděli právě oni. Co kdyby tam seděla skupina dětí nebo lidé, kteří by v panice nevěděli, jak reagovat? Možná by se tragédii zabránit nepodařilo. Manželé se po incidentu s dívkou rozdělili a od té doby s ní nemluvili, přesto se pokoušejí kontaktovat její rodinu. Všichni se shodují, že právě jejich duchapřítomnost a rychlá reakce zabránily katastrofě.
Z obyčejného dne v zábavním parku se stal děsivý zážitek, na který nikdo z přítomných nikdy nezapomene. Atrakce, která má přinášet smích a vzrušení, se na několik minut proměnila v hrozivý zápas se silami, které člověk nemá šanci ovládnout. A přesto – díky dvěma lidem, kteří se nezalekli – neskončil ten den tragicky.