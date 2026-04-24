Diváci Ulice se mají na co těšit: "Nabere to nečekaný spád, bude to drama," slibuje herec
24. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Fešák z Ulice nastínil, na co se mohou věrní diváci nekonečného seriálu těšit dál. A bude to prý jízda.
Věčný seriál Ulice má svoje stálice, bez kterých už bychom si obrazovky ani nedovedli představit, ale také spoustu ambiciózních nováčků. Jedním z nich je také fešný herec Lukáš Rous, který se k seriálu přidal před několika měsíci. Hraje Adama Kokeše.
Dnes už má pár natáčecích dní přeci jen za sebou, takže se může ohlédnout a zhodnotit, jak moc se mu povedlo aklimatizovat a jak na něj natáčení Ulice zatím působí.
„V Ulici se mi určitě moc líbí! Je vidět, že za těch dvacet let je to už dobře fungující seriál, který šlape jako hodinky. A všichni na place i mimo něj jsou velmi přátelští a to je pak pro samotnou práci vždycky příjemnější klima,“ chválí tvůrčí atmosféru v rozhovoru pro magazín Vlasta.
Rovnou i naznačil, že nebudou všechny věci, jak se zdají, a Adam nebude jen dvourozměrný přídavek do širokého ansámblu postav.
„Diváci se určitě mají na co těšit. Adam prochází určitým vývojem a právě to je na této roli tak zábavné, není to rozhodně jednotvárné,“ poznamenal tajemně.
Adama, tedy svou postavu, popsal herec jednoduše: „Je to vysokoškolák, chlapík kolem šestatřiceti, který pracuje v technologické firmě. Myslím, že je sebevědomý a cílevědomý, ale ne nijak přehnaně. Má dvě dcery, Beatu a Ronju, z manželství s Janou. Manželství se nevydařilo, a tak je na spoustu věcí sám a snaží se v tom zorientovat,“ vypráví.
Lukáš pak rovnou i naznačil možné jiskření: „Diváci od Adama můžou čekat nějakou tu hádku s bývalou manželkou a zároveň náklonnost k Adrianě, ke které chodí starší dcera na tancování,“ dodal potutelně.