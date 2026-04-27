Diváci šílí, kritici zuří: Film o Michaelovi Jacksonovi láme rekordy
27. 4. 2026 – 11:54 | Zpravodajství | Alex Vávra
Velkolepý film o Michael Jacksonovi láme rekordy a plní kina po celém světě, zároveň ale znovu otevírá staré kontroverze. Je Michael oslavou hudební legendy, nebo opatrně upraveným příběhem, který ukazuje jen jednu tvář krále popu?
Velkolepý návrat krále popu na filmová plátna vyvolal emoce, jaké Hollywood dlouho nepamatuje. Životopisný film Michael o Michaelovi Jacksonovi měl premiéru 24. dubna 2026 a okamžitě se stal globálním fenoménem, který přitahuje pozornost fanoušků, kritiků i médií po celém světě. Zatímco jedni mluví o triumfu a velkolepé poctě legendě, druzí upozorňují na nepříjemná témata, která zůstala mimo záběr kamery. Jisté ale je, že tenhle film nenechává nikoho chladným a rozděluje publikum možná víc než jakýkoli jiný snímek posledních let.
Rekordní start, který šokoval Hollywood
Navzdory negativním recenzím a problematickému natáčení film doslova explodoval v kinech. Během premiérového víkendu utržil v Severní Americe 97 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 2,2 miliardy korun, a celosvětově přesáhl hranici 217 milionů dolarů, tedy přibližně 5 miliard korun. Projekt studia Lionsgate tak překonal očekávání i historické rekordy hudebních biografií a nechal za sebou i slavné tituly jako Bohemian Rhapsody.
Ještě před pár týdny přitom analytici odhadovali mnohem slabší start, kolem 50 až 70 milionů dolarů. Realita ale všechny překvapila. Fanoušci zaplnili sály, sdíleli videa z projekcí a proměnili kina v taneční parkety. Atmosféra na některých promítáních připomínala koncert, kde lidé spontánně zpívali a tančili na největší hity. Nostalgie, emoce a síla Jacksonovy hudby se ukázaly jako neporazitelná kombinace.
Film se soustředí především na zpěvákův vzestup, jeho talent i komplikovaný vztah s otcem. Kritici mu ale vyčítají, že jde spíše o naleštěnou oslavu než o komplexní portrét. Podle nich snímek nabízí vizuálně působivou show, ale vyhýbá se temnějším kapitolám, které by příběh učinily plnějším a autentičtějším.
Kontroverze, milionové přetáčky a rodinné napětí
Za leskem filmového plátna se skrývá dramatické zákulisí plné právních problémů a drahých rozhodnutí. Produkční náklady filmu se vyšplhaly téměř na 200 milionů dolarů, tedy asi 4,6 miliardy korun. Původní verze přitom obsahovala i kontroverzní kapitoly z 90. let, včetně známých obvinění. Ty však musely být na poslední chvíli odstraněny kvůli právní dohodě, která zakazovala jejich zobrazení.
Následovaly rozsáhlé přetáčky, které stály dalších 10 až 50 milionů dolarů, tedy přibližně 230 milionů až 1,15 miliardy korun. Režisér Antoine Fuqua spolu se scenáristou John Loganem proto film zásadně přepracovali a rozhodli se ho ukončit rokem 1988, tedy ještě před prvními obviněními. Tento krok okamžitě vyvolal vlnu debat, zda jde o umělecké rozhodnutí, nebo snahu chránit zpěvákův odkaz.
Napětí panuje i uvnitř samotné rodiny. Zatímco někteří členové projekt podporují a objevují se na premiérách, jiní se od něj distancují. Paris Jackson naznačila, že film cílí hlavně na fanoušky, kteří chtějí vidět idealizovaný obraz jejího otce. Dlouhodobé kontroverze, včetně dokumentu Leaving Neverland a nových žalob, tak zůstávají citlivým tématem, které rozděluje veřejnost i rodinu samotnou.
Velkou pozornost na sebe strhl i představitel hlavní role. Jaafar Jackson, syn zpěvákova bratra, si odbyl herecký debut pod obrovským tlakem očekávání. Při přípravě studoval osobní deníky svého strýce, snažil se pochopit jeho emoce i vnitřní svět a nepůsobit jen jako imitátor. Výsledkem je výkon, který část publika nadchl a část nechal na pochybách.
Obrovský komerční úspěch okamžitě otevřel dveře dalším plánům. Tvůrci už naznačují pokračování a mluví se dokonce i o celé trilogii. Další díl by se mohl zaměřit na pozdější a mnohem kontroverznější období zpěvákova života. To by ale znamenalo znovu otevřít témata, která film zatím spíše obchází.
Příběh Michaela Jacksona tak zůstává stejně fascinující jako rozporuplný. Film Michael sice nepřináší všechny odpovědi, ale připomíná, proč byl král popu jednou z největších ikon hudební historie. Ať už ho diváci vnímají jako poctu, nebo jako zjednodušený portrét, jedno je jisté – jeho jméno, hudba i kontroverze dál rezonují napříč generacemi a jen tak nezmizí.