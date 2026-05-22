Dítě z Ostravska zemřelo po onemocnění záškrtem, hygiena apeluje na očkování
22. 5. 2026 – 12:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neočkovaný předškolák z Ostravska v pondělí zemřel po onemocnění záškrtem.
Moravskoslezští hygienici v této souvislosti nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. ČTK to dnes sdělil mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný, nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění vzrůstá.
"Onemocnění se vyskytlo u nezletilého neočkovaného chlapce předškolního věku. Na základě tohoto onemocnění byla v rodině nařízena protiepidemická opatření," uvedl Kotrla. Na vyšetření hygienici odeslali pět sourozenců a rodiče. Onemocnění bylo potvrzeno u tří sourozenců, z nichž dva byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkováno.
Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě a přeléčená antibiotiky. "Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Riziko pro veřejnost je velmi nízké. Hygienická služba zareagovala obratem, dohledala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále. Ohnisko nákazy bylo ohraničeno a onemocnění se dál nešířilo," uvedl Kotrla.
Stav nezletilého chlapce se ale zhoršoval a koncem dubna byl proto převezen do pražské Fakultní nemocnice Motol a Homolka, kde ale v pondělí zemřel. Krajská hygienička Zuzana Babišová uvedla, že nejefektivnější ochranou proti onemocnění je očkování. Vyzývá rodiče, aby očkování u svých dětí překontrolovali. "Pokud si nejste jisti, ověřte očkovací statut přes EZkartu, ve které rodiče mohou vidět očkování svých dětí. V případě nejistoty obratem kontaktujte svého praktického lékaře pro děti a dorost," apelovala Babišová.
Záškrt je závažné infekční onemocnění, které se projevuje bolestí v krku, horečkou a typickými šedobílými povlaky na mandlích. Onemocnění způsobuje bakterie produkující toxin, který může vést k udušení, ale také k poškození srdce nebo nervů. Od roku 2000 až do roku 2022 záškrt na území kraje nebyl vůbec hlášen. Do roku 2024 zaznamenali hygienici šest případů. Loni už jich bylo 14, v převážné většině šlo o kožní formu onemocnění, ve dvou případech šlo o respirační formu onemocnění. Letos hygienici zatím evidují devět případů včetně úmrtí nezletilého dítěte.
V Česku se děti povinně očkují dvěma kombinovanými vakcínami. Součástí hexavakcíny jsou látky proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětská obrně, žloutence typu B a hemofilovým infekcím typu b. Takzvaná MMR vakcína kombinuje očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.