Dieta, nebo módní trend? Loga jsou zpět a rajčata se letos nosí místo šperků
21. 7. 2026 – 12:18 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ještě nedávno se tvrdilo, že skutečný luxus nepotřebuje křičet do světa, kdo ho navrhl. Jenže léto 2026 převrátilo módní pravidla vzhůru nohama. Loga se opět roztahují přes kabelky, trička i sportovní dresy, zatímco šaty a košile zaplavují rajčata, citrony, sardinky nebo těstoviny. Čím nápadnější, tím lepší.
Nenápadná elegance, neutrální odstíny a oblečení bez jediného viditelného nápisu? Děkujeme, bylo to krásné, ale módní svět se očividně začal nudit. Po několika sezonách tichého luxusu přichází návrat kousků, které nelze přehlédnout.
Léto 2026 proto připomíná zvláštní směs reklamní plochy a středomořského tržiště. Na jedné straně stojí výrazná loga slavných módních domů, na druhé rajčata, citrony, papriky, hrášek a sardinky. Kupodivu spolu ale tyto dva trendy souvisejí víc, než by se mohlo zdát.
Loga jsou zpět a rozhodně se nehodlají schovávat
Podle módních magazínů se logománie zařadila mezi výrazné trendy roku 2026. Tentokrát však nejde pouze o to ukázat, kolik stála vaše kabelka. Logo má stále častěji vyjadřovat také příslušnost k určité komunitě, kulturní skupině nebo životnímu stylu.
Návrat výrazných značek byl patrný také během pánských přehlídek a módních akcí v Miláně a Paříži. V ulicích se objevovaly sportovní dresy, monogramy i názvy značek vyvedené tak nápadně, že je nebylo možné přehlédnout.
Velký vliv má sportovní estetika. Fotbalové dresy už dávno nepatří pouze na stadion. Nosí se k džínám, sukním, elegantním kalhotám i drahým kabelkám. Z fanouškovského oblečení se stal módní kousek, kterým člověk dává najevo nejen to, komu fandí, ale také kam patří.
Ani tichý luxus už nedokáže úplně mlčet
Největší módní paradox letošního roku? Logům podlehl dokonce i takzvaný quiet luxury, tedy tichý luxus založený na dokonalém materiálu, precizním střihu a co nejméně nápadné značce.
Logo proto nemusí zabírat celé tričko. Někdy stačí drobný monogram, kovová přezka na pásku nebo nenápadná nášivka na teniskách. Znalci ji poznají okamžitě, ostatní možná vůbec. Právě v tom spočívá nové pojetí logománie: jeden trend může být okázalý i téměř neviditelný.
Výrazným značkám se nevyhýbají ani celebrity. Lupita Nyong’o se objevila v šatech Chanel s nepřehlédnutelným logem, zatímco Dua Lipa zvolila baleríny a kabelku stejné značky. To, co ještě před několika lety mohlo působit příliš okázale, je nyní opět žádoucí.
Logo už neříká jen mám na to
Dříve fungovalo výrazné logo především jako symbol peněz a společenského postavení. Dnes může nést také mnohem osobnější sdělení.
Příkladem je návrhář Willy Chavarria a jeho spolupráce se značkou Adidas, která pracuje s mexickými barvami a odkazy na chicanskou kulturu. Nápisy jako Willy Chavarria Fashion Service nebo Chavarria Community Center nemají pouze propagovat značku. Zdůrazňují komunitu, původ a pocit sounáležitosti.
Právě tím se současná logománie liší od té, kterou si pamatujeme z minulých desetiletí. Někdo si obléká značku, aby ukázal společenské postavení, jiný prostřednictvím oblečení vyjadřuje své hodnoty, kořeny nebo příslušnost k určité skupině.
Pokud se vám obří nápisy nelíbí, nemusíte se trendu vzdávat. Stačí sáhnout po jemném monogramu, šátku s typickým vzorem nebo tričku, na němž je název značky ukrytý v grafické hříčce.
Rajčata, citrony a sardinky ovládly letní šatníky
A teď přichází ještě hravější část letošní módy. Vedle log se na oblečení objevuje také jídlo. A nemluvíme o nenápadné třešničce vyšité na kapse.
Na šatech, košilích, tričkách a kraťasech dozrávají rajčata a citrony, plavou sardinky a mezi nimi se objevují papriky, hrášek nebo nejrůznější druhy těstovin. Výsledkem je veselá středomořská estetika, která připomíná dovolenou v Itálii, dlouhé večeře pod širým nebem a rozpálená tržiště plná barev.
Motivy jídla samozřejmě nejsou v módě úplnou novinkou. Dlouhodobě si s nimi pohrává například značka Dolce & Gabbana, která v minulosti představila výrazné potisky inspirované citrusy a italskou kuchyní. Letos jsou však podobné vzory ještě barevnější, větší a odvážnější.
Jak nosit rajčata a nevypadat jako kuchyňský ubrus
U potisků jídla existuje tenká hranice mezi módní nadsázkou a převlekem na zahradní slavnost. Pokud nechcete šlápnout vedle, začněte jedním výrazným kouskem.
Tričko s velkým rajčetem nebo sardinkou zkombinujte s jednoduchými džínami, bílými kraťasy či jednobarevnou sukní. Právě bílá dokáže bláznivý vzor zklidnit a zároveň podtrhnout jeho letní charakter.
Velmi dobře fungují také sladěné soupravy. Vzdušná košile a volné kraťasy se stejným potiskem vytvoří hotový outfit, který nepotřebuje téměř žádné další doplňky. Pohodlnou variantou jsou lněné overaly nebo džíny s drobnou výšivkou ovoce či zeleniny.
Odvážnější ženy mohou zkombinovat dva vzory najednou. Rajčata překvapivě dobře fungují s proužky, zatímco citrony lze spojit s jemnou kostkou. V takovém případě je ale vhodné držet se podobných barev, aby výsledný outfit nepůsobil chaoticky.
A jestli si na šaty pokryté sardinkami netroufáte, začněte doplňkem. Náhrdelník s rybkou, náušnice ve tvaru citronu nebo hravá kabelka dokážou trend připomenout bez toho, abyste si na sebe oblékly celý zeleninový záhon.
Co mají luxusní logo a obyčejné rajče společného
Na první pohled vůbec nic. Ve skutečnosti však oba trendy vycházejí ze stejné potřeby. Móda už nechce být pouze krásná a nenápadná. Chce vyprávět příběh, pobavit a vyvolat reakci.
Logo může ukázat, ke které komunitě se hlásíte. Rajčata zase prozradí, že se neberete příliš vážně a chcete si léto užít se všemi jeho barvami, chutěmi a náladami.
Léto 2026 zkrátka přeje oblečení, které je vidět. Zda si na sebe vezmete slavný monogram, talíř těstovin, nebo hejno sardinek, už záleží jen na vaší odvaze. Jedno je ale jisté: v nenápadném béžovém svetru letos příliš pozornosti nevzbudíte.