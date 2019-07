Diagnóza Okamura: Dáte si halal potraviny od šéfa SPD?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Kde si v Česku může muslim koupit halal potraviny? Třeba i v obchodu šéfa islamofobního hnutí SPD Tomia Okamury. Aneb další úsměvný příběh o pokrytectví předsedy Svobody a přímí demokracie.

Kontroverzní politik Tomio Okamura a celé jeho politické hnutí SPD jsou dobře známí svým odporem k islámu a muslimům. V minulosti opakovaně volali po úplném zákazu islámu. Sám šéf SPD vybízel lidi i k takovým groteskním věcem, jako je venčení prasat v okolí mešit. Co chvíli se na sociálních sítích objeví příspěvek nějakého politika z hnutí, který otevřeně kope do muslimů a tak dále.

Pro svou většinou drsnou a útočnou rétoriku, kterou je mnohdy možné bez přehánění označit za xenofobní, se hnutí ostatně dostalo i do zprávy ministerstva vnitra o extremismu za rok 2018.

A právě díky Okamurově známé pověsti nekompromisního islamofoba se začal český internet tento týden náramně bavit. Satirická facebooková stránka "Diagnóza Tomio Okamura #2", která si z předsedy SPD dělá legraci dlouhodobě, totiž v úterý zveřejnila příspěvek odhalující, že Okamura ve svém obchodě prodává i potraviny označené certifikací halal - tedy jídlo splňující pravidla islámu.

Tomio Okamura byl vždy především podnikatel - díky tomu proslul ještě před svým vstupem do politiky. Jako člověk částečně japonského původu vlastní i obchod Japa Foods, kde prodává produkty z Asie. Právě zde najdeme zmíněné halal potraviny, konkrétně jde o produkty od korejské firmy Samyang.

Sranda je, že v minulosti sám Tomio Okamura během svého neustálého útočení na islám a muslimy volal i přímo po zákazu prodeje halal potravin. Viz například jeho prohlášení z roku 2016. Durdil se také proti halal občerstvení otevřenému v Teplicích. Na začátku roku 2015, tehdy ještě jako šéf Úsvitu přímé demokracie, sepsal také návod, jak se může aktivní občan v místě bydliště bránit před "rozpínáním islámu". V tomto návodu mimochodem padla i Okamurova legendární věta, pro kterou tehdy sklidil na internetu spoustu výsměchu: "Každý zakoupený kebab je jen další jeden krok k burkám."

Sedmý bod Okamurova návodu zní doslova: "Můžeme ignorovat obchodní řetězce, prodejny a restaurace, které se jim podbízejí tím, že nabízí halal pokrmy. I ony nepřímo podporují a tím i spolufinancují nástup islamistů u nás. Můžeme zveřejňovat jejich seznamy a adresy. Je přece jen na nich, kde vlastně chtějí podnikat a kdo bude jejich zákazník."

Ostatně podobné bojkoty firem obchodujících s halal potravinami tu už byly mnohokrát. Právě v roce 2015 (tedy v době, kdy byla ještě při síle dnes již pomalu zapomenutá hnutí jako IVČRN) čelil na internetu útokům například výrobce snídaňových cereálií Emco, který si pořídil certifikát halal.

Loni to pak ze stejného důvodu byla třeba známá značka čokolády Toblerone, k jejímuž bojkotu se na internetu hlásila řada českých "vlastenců". Těm vadí většinou to, že za udělení halal certifikátu se platí islámským organizacím, přes které podle mnohých konspirátorů proudí peníze přímo k islamistickým teroristům.

Starý dobrý pokrytec

Jak se ale zdá, v přeprodávání halal potravin ve svém obchodě Tomio Okamura dneska žádný problém nevidí. Dokonce se k celé úsměvné kauzičce vyjádřil ve čtvrtek na svém facebooku, ač tedy zajímavě zmateným textem - i na své poměry.

Na jednu stranu ve statusu říká, že "sluníčkáři šíří pomluvu, že prý Okamura prodává ve svém obchodě jídlo halal pro muslimy", a na druhou stranu potvrzuje, že skutečně korejská firma vyrábí halal nudle, které on sám prodává. Podle komentářů pod příspěvkem v tom ale politikovi příznivci žádný totální rozpor nevidí. Navíc jako správný podnikatel neváhal Okamura na konec textu hodit i odkaz na svůj e-shop, ať si lidé mohou nakoupit.

Prostě další úsměvná historka do sbírky podobně vtipných pokrytectví populisty Tomia Okamury. Za připomenutí stojí například to, že v roce 2011 Okamura působil jako jeden z porotců Miss Expat, tedy soutěže krásy pro cizinky žijící v České republice.

Miss Expat měla za cíl mimo jiné "přispět ke zvýšení sociálního a kulturního povědomí české společnosti vůči cizincům studujícím a pracujícím v České republice, přispět k jejich začlenění do české společnosti a ke vzájemnému porozumění, přispět k pomoci chápat integraci jako nepřetržitý oboustranný proces sociální interakce, přispět k alespoň částečnému odbourání zažitých předsudků vůči cizincům a získat povědomí o důvodech migrace na příkladu konkrétních osob".

Kdo by to do něj dnes řekl, že se na něčem takovém bude podílet?

Obdobně úsměvný je i jeho starší status z roku 2013, kdy nadšeně navštívil mešitu v Londýně, navíc doplněný o fotku jeho partnerky v šátku: "O víkendu jsme šli s přítelkyní v Londýně kolem centrální mešity, a tak jsme tam zkusili nakouknout. Samozřejmě se musela Monika doobléknout, a tak se stala na 15 min. arabskou ženou, s vázáním nám velmi ochotně pomáhala přítomná muslimská žena. Fajn zážitek."

Původní příspěvek Okamura sice ze svého profilu nakonec smazal, ale internet pochopitelně nikdy nezapomíná a fotka je stále dohledatelná a koluje všude možně.

Tomio Okamura v tomhle rozhodně není v neskrývaně islamofobním SPD sám. Dalším podobně vtipným případem je třeba lékař a neúspěšný kandidát na senátora Bohdan Kufa, který nadšeně zval arabské klienty do lázní. Nebo místopředseda pražské SPD Robert Vašíček, který si v minulosti ve svých videích z dovolené pochvaloval halal kebab, říkal, jak má rád muslimy, chválil si návštěvu mešity a podobně.

Celé je to prostě moc krásná groteska, ale je trochu smutné, že tuhle partičku pořád někdo dokáže brát vážně a věřit jí, že cokoliv myslí upřímně.