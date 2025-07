Děsivá vražda důchodkyně vyřešena po 58 letech. Co ale s vrahem?

2. 7. 2025 – 12:51 | Zpravodajství | Alex Vávra

Po 58 letech se britské justici podařilo dopadnout a odsoudit muže, který v roce 1967 znásilnil a zavraždil osamělou důchodkyni ve vlastním domě. Ryland Headley, nyní 92letý, byl usvědčen díky moderní DNA analýze a zemře ve vězení.

Šokující pravda vyplula na povrch po více než půlstoletí. Ryland Headley, dnes 92letý, byl usvědčen z brutálního znásilnění a vraždy, které se dopustil v roce 1967 na bezbranné důchodkyni Louisě Dunneové. Až díky pokroku v moderní forenzní vědě se podařilo spojit dávno uložené stopy se jménem muže, který mezitím vedl život ve stínu – a podle všeho ne bez dalších obětí.

Louisa Dunneová, osamělá 75letá vdova z Bristolu, žila tiše a nenápadně v řadovém domě na Britannia Road. Její sousedé ji znali jako ženu, která denně stála ve dveřích se šátkem na hlavě a sledovala svět kolem. Jednoho dne v červnu 1967 ale nestála. A její životní příběh skončil krutě. Headley vnikl do jejího domu v noci, znásilnil ji a udusil. Její tělo leželo na hromadě starých šatů, bez známek boje – jen s modřinami a krvácením, které ukazovalo, že se jí někdo pokoušel umlčet násilím. Policie tehdy marně prohledávala databázi tisíců otisků dlaní. Případ brzy zchladl a upadl v zapomnění – až do chvíle, kdy v roce 2023 anonymně a bez vědomí pozůstalých začal tým pro nevyřešené vraždy znovu procházet důkazy. Sukně oběti byla odeslána na analýzu DNA. A tyto stopy nekompromisně ukázaly na Rylanda Headleyho.

Zvíře mezi námi

Odsouzený se během celého procesu bránil mlčením. Ale justice měla jeho minulost na stole. V roce 1977 se totiž dopustil dvou děsivě podobných činů – vloupal se v noci do domovů dvou starých žen, znásilnil je, vyhrožoval smrtí a spoutal je prostěradly. Byly to ženy ve věku 84 a 79 let. Jedna z nich mu zoufale říkala, ať si vzpomene na svou matku. On odpověděl, že ji udusí polštářem, pokud nebude poslouchat.

Za tyto činy dostal v roce 1978 sedm let vězení. Nikdo tehdy netušil, že má na rukou i krev z dávnější doby. Nyní, o téměř půl století později, se ukazuje, že mohl mít na svědomí i další oběti – policie i Národní kriminální agentura pracují s hypotézou, že mohl být aktivní už v 60. letech, možná i dřív. Vnučka zavražděné paní Dunneové, Mary Daintonová, nevěřila, že se pachatel někdy najde. Vzpomíná jen na jeden jediný, tísnivý kontakt se svou babičkou. Po vraždě se rodina rozpadla. Mluvila o tom, jak stigma znásilnění a vraždy způsobilo, že se od nich odvrátili i přátelé.

Je forenzní věda nadějí pro spravedlnost?

Případ Rylanda Headleyho je mrazivým důkazem toho, že spravedlnost může být pomalá, ale není slepá. Věda dokázala, co desítky let nebylo možné – spojit jméno s DNA, oživit vychladlý případ a dostat pachatele před soud. Přesto vyvstává otázka: kolik dalších podobných vrahů mezitím žilo svobodně, beze strachu?

Nejstarší případ, který se kdy podařilo vyřešit pomocí DNA, sahá dokonce až do roku 1957 – tehdy byla v USA objasněna vražda Nancy Bennallackové, jejíž vrah zemřel ještě před svým odhalením. I tak ale její rodina dostala odpovědi. Jak mnoho dalších případů ještě čeká na rozřešení? A kolik let musí ještě oběti a jejich blízcí čekat, než technologie dohoní zločiny minulosti?