Desítky tisíc migrantů v Ceutě. Babiš žádá uzavření Schengenu
1. 8. 2026 – 7:30 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Do španělské Ceuty na severu Afriky přišly za poslední den desetitisíce lidí z Maroka. Podle odhadu španělského ministerstva vnitra překročilo hranici zhruba 49 tisíc migrantů a nejméně 57 lidí zemřelo. Český premiér Andrej Babiš označil situaci za skandál španělské vlády a žádá uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Ceuta ale sama součástí běžného schengenského prostoru není a při cestě dál do Evropy už nyní platí kontroly.
Premiér Andrej Babiš tvrdě kritizoval španělskou vládu kvůli situaci v Ceutě, španělském městě na severu Afriky. Do enklávy sousedící s Marokem od čtvrtka přišly desetitisíce migrantů. Babiš ve vyjádření pro novináře uvedl, že Schengen by měl být pro Španělsko okamžitě uzavřen.
Situaci označil za „absolutně skandální“ a spojil ji se španělskou migrační politikou. Podle Babiše není možné, aby členský stát Evropské unie legalizoval pobyt lidí, kteří v zemi pobývali nelegálně, zatímco celkový přístup Evropské unie se má podle něj ubírat opačným směrem.
Španělsko letos umožnilo podat žádost o legalizaci pobytu lidem, kteří v zemi trvale pobývali před 1. lednem a měli čistý trestní rejstřík. Žádosti bylo možné podávat do konce června. Podle dostupných údajů jich přišlo téměř 1,2 milionu. Zhruba dvě třetiny žadatelů pocházejí ze zemí Střední a Jižní Ameriky, další významnou část tvoří lidé z Afriky. Nejčastěji šlo o občany Kolumbie, Maroka a Venezuely.
Babiš přirovnal situaci ke krizi z roku 2015 a uvedl, že španělská vláda podle něj opakuje chyby tehdejšího německého postupu. Tvrdí, že Madrid jedná i kvůli blížícím se volbám. Španělský premiér Pedro Sánchez dlouhodobě zastává vstřícnější přístup k migraci než řada dalších evropských vlád. Argumentuje mimo jiné stárnutím španělské populace, vylidňováním venkova a nedostatkem pracovní síly v některých odvětvích, například ve stavebnictví.
Pro uzavření Schengenu pro Španělsko se vyslovil také předseda koaliční SPD Tomio Okamura. Ten v reakci pro ČTK uvedl, že ochrana vnější hranice Evropské unie nefunguje a že podle něj je jediným řešením „nulová tolerance“. Španělsko podle něj migrantům v příchodu nebrání.
Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů mluví o vážném problému pro celou Evropu. Španělsko by ale podle svých slov ze Schengenu zatím nevylučoval a čeká na oficiální španělskou pozici. Uvedl, že o situaci jedná s evropskými partnery, zejména z Německa a Španělska.
„Evropa by měla říct masové migraci ne a také by měla dát najevo, že ta poptávka, která tady byla, ta falešná poptávka, která byla k migrantům vysílána, skončila,“ řekl Macinka. Podle něj by Evropská unie měla migranty vracet zpět.
Výroky českých politiků ale doprovází důležitý právní a geografický detail. Ceuta ani druhé španělské město na severu Afriky Melilla nejsou součástí schengenského prostoru v běžném režimu volného pohybu. Pro cestu z těchto enkláv dál do Evropy platí kontroly už nyní. Výzva k „uzavření Schengenu pro Španělsko“ by se proto netýkala přímo samotného pohybu z Ceuty přes marockou hranici, ale případných opatření vůči Španělsku jako členskému státu schengenského prostoru.
Podle agentury Reuters odhadlo španělské ministerstvo vnitra, že do Ceuty během 24 hodin přišlo přibližně 49 tisíc lidí, a to po souši i po moři. Migrační vlna si podle dostupných informací vyžádala nejméně 57 obětí. Šlo o lidi, kteří se zřejmě utopili nebo zahynuli v tlačenici při pokusech dostat se do města.
Španělská vláda uvedla, že téměř všichni migranti, kteří se ve čtvrtek do Ceuty dostali, se vrátili zpět. Reuters popsal, že na marocké straně hranice zasahovala pořádková policie, používala slzný plyn a vodní děla a na španělské straně byly rozmístěny vojenské prostředky. Někteří lidé se podle reportérů vraceli do Maroka dobrovolně, protože ve městě nenašli jídlo ani přístřeší.
Ceuta je dlouhodobě jedním z nejcitlivějších míst evropské migrační politiky. Ačkoli leží na africkém kontinentu, patří Španělsku a představuje jednu z vnějších hranic Evropské unie. Každá větší vlna příchodů proto rychle vyvolává nejen humanitární otázky, ale i politický tlak uvnitř unie.
Aktuální krize tak zasáhla i českou politiku. Babiš, Okamura i Macinka ji využili k ostré kritice evropské a španělské migrační politiky. Zároveň ale zůstává otevřené, jaká konkrétní opatření budou na evropské úrovni následovat a zda se diskuse o Ceutě promítne do širší debaty o fungování Schengenu.