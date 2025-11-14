Desítky studentů Ficovu přednášku v Popradu předčasně opustily, cinkaly klíči, chodníky popsali křídou vzkazy
14. 11. 2025 – 16:52 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slovenský premiér Robert Fico dnes v Popradu v budově okresního úřadu přednášel na téma mezinárodních vztahů.
Asi tři desítky studentů ale akci podle serveru Aktuality předčasně opustily a cinkaly přitom klíči. Studenti odešli poté, co jim premiér řekl, aby šli bojovat na Ukrajinu, když podporují válku, popsal Denník N. Fico byl arogantní, řekla médiím jedna ze studentek. Ministerský předseda na facebooku napsal, že v Popradě diskutuje o mezinárodních vztazích a s posluchači má i rozdílné názory.
Někteří studenti podle Denníku N přednášku opustili v době, kdy premiér řekl, že Evropská unie se chystá poskytnout peníze "na pokračování války" na Ukrajině. Ozval se šum, na což šéf vlády podle deníku řekl: "Tak, když jste takoví hrdinové v těch černých tričkách a jste tak moc pro tu válku, tak tam jděte." Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské vojenské agresi, finančně a dodávkami zbraní napadenou zemi podporují někteří západní spojenci. Fico kritizuje přístup EU k rusko-ukrajinské válce i vojenskou pomoc Kyjevu.
"Ať jdou," reagoval podle webu Fico na odchod studentů ze sálu. "Robert Fico byl útočný a arogantní. Osočoval nás," řekla podle TA3 devatenáctiletá Sarah Wzošová. "Nebylo to o mezinárodní politice, bylo to jen naše osočování. Řekl pár věcí o Evropské unii. Uvedla to paní, která před úřadem tvrdila, jaké je Rusko skvělé," dodala. Premiér se podle ní studentů ptal, jestli přišli na smuteční hostinu. Studenti totiž podle slovenských médií dorazili na přednášku převážně v černém oblečení.
Na facebooku ministerský předseda napsal: "Právě v Popradu diskutujeme o mezinárodních vztazích a představte si, máme i rozdílné názory." Část studujících na přednášce zůstala.
Fico podle médií hovořil na akci, která byla odložená z minulého týdne. Minulý pátek měl totiž přednášet na popradském gymnáziu, akci ale zrušil. Odřeknutí návštěvy tehdy zdůvodnil pracovními povinnosti a novinářům řekl, že školu později navštíví. Dnes však vystoupil s přednáškou v budově popradského okresního úřadu.
Stanice TA3 na svém webu napsala, že chodníky v okolí úřadu byly plné křídou psaných vzkazů. Jejich psaní odstartoval minulý týden student z Popradu, který touto formou ministerského předsedu kritizoval. Média mladíka identifikovala jako devatenáctiletého Michala. Ten napsal u školy, kde měl tehdy Fico přednášet, hesla proti premiérovi. Policie ho pak odvedla na výslech, po kterém ho propustila. Jednání žáka kritizoval například vedoucí úřadu slovenské vlády Juraj Gedra, který ho přirovnal k atentátníkovi, jenž loni střelbou z pistole vážně zranil Fica.
Naopak na sociální síti se zformovala iniciativa na studentovu podporu. Lidé, ale i někteří politici následně po celé zemi začali křídou na veřejných místech psát Ficovi různé kritické vzkazy a zveřejňovat je na facebooku. Hovořit se začalo o "křídové revoluci". Například v Bratislavě se křídové nápisy objevily před budovami Univerzity Komenského. Hesla jako "Fico se bojí studentů" nebo "Velcí chlapi se křídy nebojí" se objevila i v Žilině, Košicích, Nitře i v menších obcích, uvádí televize TA3. Odvedení žáka k výslechu podle ní spustilo bouřlivou diskuzi o přiměřenosti tohoto kroku a o stavu svobody projevu v zemi.
Iniciátoři podle TA3 počítají s tím, že největší vlna nápisů přijde na výročí sametové revoluce v bývalém Československu 17. listopadu, kdy opět chystá shromáždění například slovenská opozice.