Desítky Čechů se snaží dostat z Izraele, o případném repatriačním letu se jedná

Podle Lipavského do Česka přiletěli zejména lidé, kteří se proaktivně obrátili na velvyslanectví v Tel Avivu. „Také tam bylo několik případů třeba rodiny s dětmi. Let jsme dokázali naplnit do posledního místa,“ poznamenal.

V případě, že by další Češi měli zájem o repatriační let, doporučuje šéf diplomacie obrátit se na ambasádu či ministerstvo, případně jiné standardní konzulární kanály. Doporučil také registraci v systému Drozd. „Průběžně sestavujeme seznamy, vytváříme si obrázek o tom, jak situace vypadá,“ uvedl. Vycházet bude z doporučení pracovní skupiny, následně se případně obrátí na další členy vlády.

Lipavský také uvedl, že nyní nevidí reálnou možnost, jak by český stát mohl dosáhnout návratu dětí, které podle iniciativy Pod svícnem unesl bývalý manžel týrané ženy zprvu do Dubaje, nyní se ale nacházejí v Pásmu Gazy.

Je to rok, co unesl ex jedné hrdinky děti do Dubaje s požehnáním OSPODu. Ten ex hrdinku mlátil, týral.

Rok si to úřady přehazují jak horký brambor.

Volali jsme s každým, kdo měl telefon.

Nyní jsou děti v pásmu Gazy. A teď už si to nikdo nepřehazuje. Je válka.

