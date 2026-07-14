Deset tisíc kroků denně? Věda dnes říká něco úplně jiného
14. 7. 2026 – 13:54 | Magazín | Tomáš Dvořák
Deset tisíc kroků denně bere skoro každý jako povinnou metu. Jenže věda dnes říká něco jiného a pro většinu z nás je to dobrá zpráva.
Deset tisíc kroků denně. To číslo zná skoro každý, kdo nosí chytré hodinky nebo má krokoměr v telefonu. Bereme ho jako metu, kterou musíme každý den splnit, jinak jako bychom pro zdraví neudělali nic. Večer pak někteří lidé chodí po bytě jen proto, aby si těch pár set kroků do desítky doplnili. Jenže věda dnes říká něco jiného. A pro většinu z nás je to dobrá zpráva.
Ukazuje se totiž, že to slavné číslo si nikdo neověřil. A že zdraví prospějete i s výrazně menším počtem kroků, než si myslíte. Pojďme se podívat, jak to doopravdy je.
Odkud se vzalo deset tisíc kroků
Tady je první překvapení. Za tím číslem není žádný výzkum, ale reklama. V roce 1965 přišla jedna japonská firma na trh s krokoměrem a dala mu jméno, které v překladu znamená „měřič deseti tisíc kroků". Číslo znělo hezky a dobře se pamatovalo, tak se ujalo a rozletělo se po světě. Nikdy ale nevzniklo na základě měření, jen jako chytlavý název výrobku.
Kolik kroků opravdu stačí
A teď to podstatné. Vědci sledovali desítky tisíc lidí a zjišťovali, kolik kroků denně skutečně prospívá zdraví. Výsledek je jasný. Riziko předčasného úmrtí klesá s každým dalším krokem, ale kolem sedmi až osmi tisíc kroků se přínos vyrovná. Nad tuhle hranici už další chození zdraví výrazně nezlepší. Takže těch deset tisíc není žádná kouzelná meta. Většině lidí bohatě stačí sedm až osm tisíc.
I málo kroků se počítá
Co když ani na osm tisíc nedosáhnete? Ani to nevadí. Studie ukázaly, že velký přínos má už chůze kolem čtyř tisíc kroků denně. A že se počítá každý krok navíc. Když se dostanete ze tří tisíc na pět, vašemu srdci to prospěje, i když jste na žádnou metu nedošli. Nemusíte se proto honit za velkými čísly. Stačí přidávat kousek po kousku.
Jak kroky nasbírat bez námahy
Nachodit víc jde snadno, aniž byste si vyhradili čas na cvičení. Vezměte schody místo výtahu. Vystupte z autobusu o zastávku dřív. Po obědě si vyjděte na krátkou procházku. A když máte psa, chodí se samo. Pár takových drobností a číslo na hodinkách vyskočí nahoru, ani nevíte jak.
Takže si příště nedělejte hlavu z toho, že jste do desítky nedošli. Není to žádné svaté číslo. Hýbejte se, jak vám to jde, a berte každý krok jako plus.