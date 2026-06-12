Den otců z krku. Action prodává výkonnou aku vrtačku s 30 kusy příslušenství za pár stovek
12. 6. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Komplexní sada zaujme především velmi vstřícným poměrem ceny a výkonu. Pro občasné opravy se jedná o ideální investici.
Ruku na srdce, dne otců si jen málokdy vážíme stejně tolik co daleko známějšího a populárnějšího dne matek. Přitom je to ale škoda – jedná se o fajn příležitost ukázat tatínkům (manželům, kamarádům), že se na ně také nezapomíná.
Že ani nevíte, kdy vlastně den otců bude? Vždycky třetí červnovou neděli. Letos tedy 21. 6. Teď už nemáte žádnou výmluvu.
Zároveň ale není potřeba lomit rukama, že to bude bez dárku – Action totiž nabízí zajímavou sadu pro někoho, komu není úplně cizí práce po domu či drobné opravy.
AKU vrtačka Grundig je momentálně v akci a vyjde na 499 korun. A to pozor, rovnou i s plastovým kufrem a bohatou sadou hned dvaceti bitů a šesti vrtáků.
Hlavní přednost je tedy okamžitě jasná: Cena. Při pětistovce i s příslušenstvím se totiž může jít schovat i jinak většinou nejdostupnější výrobce diskontního nářadí, tedy Parkside. Jeho aku vrtačka ale stojí nějakých sedm stovek, a to navíc bez baterie. Naopak 499 za nářadí i s baterií a příslušenstvím je, nedá se to říct jinak, cenová pecka.
Pokud by vás napadlo, že lidově naceněné nářadí bude nejspíš disponovat mizerným výkonem, můžete zůstat v klidu. Grundig je na tom totiž na svou cenu překvapivě dobře: Baterie pumpuje 20V, vrtačka disponuje dvěma rychlostmi a maximálním točivým momentem (lidově řečeno krouťákem) 30 Nm.
Což, pravda, beton úplně neroztrhne, ale zároveň to ale také vůbec není málo a pro běžné domácí úkony to bude stačit.
Nalijme si ale čistého vína: Pokud má tatínek (nebo vy, samozřejmě) doma sestavu červených kufrů od Hilti nebo už je zvyklý na nářaďové systémy třeba od Milwaukee, Makity či Ryobi, podobný dárek by mu přivedl spíš nepříliš příjemné rozpaky.
Výkon je pochopitelně nižší, převody budou pravděpodobně plastové a rozhodně nemůžete čekat, že by Grundig za pár stovek přežil stejně drsné zacházení a zátěž jako profesionální kusy třeba od zmíněného Hilti. Jenže ještě aby, však Hilti stojí dobře o dvacet tisíc víc.
Na druhou stranu se jedná o ideální kup pro někoho, kdo potřebuje třeba složit nábytek, vyvrtat díru do sádrokartonu nebo moderních cihel, zavěsit obrazy, poličky, přišroubovat uvolněná prkna, složit záhon či králíkárnu nebo například přitáhnout panty a podobně.
Jinak řečeno, pokud ale hledáte dárek pro klasického "víkendového hrdinu" domácnosti, pro kterého je vrtačka pomocníkem na občasné úpravy bytu, nebo chcete pořídit záložní nářadí na chatu, za 499 Kč se jedná o velmi zajímavou možnost.