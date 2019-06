Demonstranti žádali demisi Babiše a Benešové

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Další ze série demonstrací se v úterý konala na Václavském náměstí v Praze. Demonstranti požadují odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Andreje Babiše. Pořadatelem akce byla iniciativa Milion chvilek za demokracii.

Šéf iniciativy Mikuláš Minář pronesl její požadavky - a to demisi ministryně Marie Benešové a zavedení pojistek pro nezávislost justice. Vráceny by měly být i dotace, jež Agrofert neprávem dostal a měl by nastat i konec dotací a daňových úlev či státních zakázek pro tento holding. Dle Mináře demonstranti požadují i to, aby se Babiš zbavil médií a jeho demisi.

Kritizovány byly i premiérovy slovní útoky na nejvyššího státního zástupce. Na demonstraci vystoupili herci, například Ivan Trojan, podporu vyjádřilo i několik divadel - například Dejvické divadlo, Divadlo Na zábradlí či Divadlo Na Jezerce. Promluvil také David Ondráček, šéf nevládní organizace Transparency International.

Během demonstrace se Václavské náměstí zaplnilo, další protest se má konat na Letné.

Protest navazuje na ty, které se uskutečnily v několika minulých týdnech v souvislosti s jmenováním Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Jana Kněžínka na postu vyměnila krátce poté, co policie uzavřela vyšetřování kauzy Čapí hnízdo.