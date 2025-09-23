Démon poražen! Dcera Vilmy Cibulkové se zbavila závislosti a rozjela úspěšné podnikání
23. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Divoká léta za zády, démoni v prachu a před sebou snad už jen štěstí.
Okolo rodiny Vilmy Cibulkové krouží běsi a ďáblové návykových látek. Sama slavná herečka se už dlouhá léta pere s náklonností k alkoholu, dceru Šimonu Rychtaříkovou zase lapily do svých osidel drogy.
Divoké dospívání a rozervaná puberta nechala Šimonu přijít do kontaktu s drogami a zejména pervitinem, kterého se pak dlouhá léta nemohla zbavit.
„Přicházelo to plíživě. Nejdřív jsem nic nepoznala, ale když se začala ztrácet před očima, nastaly čtyři roky velkého boje,“ vzpomínala Cibulková pro iGlanc před rokem.
Boje, který si, nutno dodat, musela Šimona vybojovat především sama, protože moc příkladné podpory se jí od rodiny nedostalo.
Matka jí kvůli stupňující se závislosti dokonce v roce 2012 vyhodila z domu a Šimona žila rok na ulici.
Dcera se nakonec šla léčit a díky odborné pomoci i vlastní silné vůli nakonec popadla démona pod krkem a zaplašila ho.
Příběh má šťastný konec: Šimona se postavila na vlastní nohy a začala podnikat. V Olomouci si založila paštikárnu a daří se jí dobře.
„Mám ráda maso, baví mě je péct, různě ochucovat a připravovat z něj paštiky. K tomu, abych si před třemi lety otevřela vlastní obchůdek, mě inspiroval můj tatínek, bývalý šéf i kamarádka,“ svěřila se Šimona pro Olomoucký deník.
„Šimonka rozjížděla vlastní podnik a začala vyrábět i prodávat vynikající paštiky. Dneska už má skoro padesát druhů paštik. Minulé léto jsme spolu objížděly všechny možné trhy. Řídila jsem nákladní auto a dělala jsem jí i bedňáka. Vykládala jsem zboží, a když už jsem tam byla, tak jsem i mazala chleby,“ raduje se z pokroku dcery sama Cibulková, která je ráda, že je rodinné drama už dávno za nimi.
Sama herečka nicméně, zdá se, stále válčí. Tvrdila sice, že už k alkoholu ani nečichne, ale loni v prosinci dostala na tři roky zákaz řízení, když ji chytili při jízdě pod vlivem. Nadýchala dvě promile.