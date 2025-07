Delfíni se naučili nový způsob lovu! Odnesly to ovšem houby...

16. 7. 2025 – 14:41 | Zpravodajství | Alex Vávra

V australské zátoce Shark Bay si skupina delfínů osvojila unikátní způsob lovu – na čenich si nasazují mořské houby, aby chránili svůj nos při hledání ryb na dně. Nejde však jen o kuriozitu, ale o složitou techniku, která se dědí z matky na mládě a vyžaduje roky tréninku.

Někteří delfíni žijící v australské oblasti Shark Bay si osvojili fascinující techniku lovu, která z nich dělá jedinečné mořské predátory. Na čenich si nasazují mořské houby, které jim slouží jako ochrana při hrabání v mořském dně. Vypadá to trochu jako klaunský nos, ale ve skutečnosti jde o důmyslný nástroj k vyplašení ryb, zejména pyskounů pruhovaných, ukrytých v písku.

Delfíni s touto houbou na čenichu proplouvají písčitými kanály a svým pohybem rozrušují suť na dně, pod kterou se skrývá kořist. Mořské houby je chrání před ostrými kameny a zároveň jim umožňují „orat“ dno bez poranění. Tato metoda lovu se však ukazuje být mnohem složitější, než by se mohlo zdát.

Lov naslepo a narušená echolokace

Nový výzkum publikovaný v časopise Royal Society Open Science ukazuje, že houba na čenichu výrazně tlumí schopnost delfínů používat echolokaci – tedy jejich přirozený navigační systém založený na vysílání zvuků a vnímání ozvěn. Spoluautorka studie Ellen Rose Jacobsová, mořská bioložka z dánské univerzity v Aarhusu, použila podvodní mikrofon, aby potvrdila, že i přes tuto překážku delfíni stále vydávají echolokační cvakání. Následně vytvořila model, který ukázal, jak houba zkresluje šíření zvukových vln.

„Má to tlumicí efekt, podobně jako když si nasadíte masku,“ vysvětluje Jacobsová. „Všechno vypadá trochu zvláštně, ale dá se naučit, jak to kompenzovat.“ Ačkoliv je tato technika velmi účinná, není vůbec snadné ji zvládnout. Mořský biolog Mauricio Cantor z Oregonské státní univerzity, který se na studii nepodílel, přirovnává lov s houbou k „lovu se zavázanýma očima – musíte být velmi dobří a perfektně vycvičení, abyste to dokázali.“

Možná i proto tuto techniku ovládá jen asi pět procent sledované populace delfínů v oblasti Shark Bay, tedy přibližně třicet jedinců. Podle Jacobsové trvá delfínům roky, než se tuto specializovanou dovednost naučí. A jak dodává mořský ekolog Boris Worm z kanadské Dalhousie University, „ne každý u toho vydrží.“

Klíčem k předávání této neobvyklé techniky je vztah mezi matkou a mládětem. Mláďata tráví s matkami obvykle tři až čtyři roky, během nichž si osvojují základní dovednosti pro přežití. Právě během této doby dochází k učení lovu s houbou, který se – jak zdůrazňuje spoluautorka a mořská bioložka z Georgetownu Janet Mannová – „vždy předává pouze z matky na potomka.“ Zručnost, trpělivost, rodinné pouto a neobvyklá výbava – to vše dělá z delfíního lovu s houbou jednu z nejzajímavějších a nejvzácnějších forem zvířecího učení v přírodě.