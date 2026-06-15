Dnes je pondělí 15. června 2026., Svátek má Vít
Počasí dnes 17°C Polojasno

Děláte to každé ráno a myslíte si, že si přispíte. Odborníci varují, že si tím můžete zkazit celý den

15. 6. 2026 – 15:06 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Děláte to každé ráno a myslíte si, že si přispíte. Odborníci varují, že si tím můžete zkazit celý den
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Budík zazvoní. Natáhnete ruku, zmáčknete odložení a dopřejete si ještě pár minut v posteli. Pro mnoho lidí jde o každodenní rituál, bez kterého si ráno nedokážou představit. Odborníci na spánek však upozorňují, že právě těchto několik „ukradených“ minut nemusí být tak prospěšných, jak se na první pohled zdá.

Místo pocitu odpočinku totiž mohou vést k větší ospalosti, horší koncentraci a pomalejšímu startu do nového dne.

full-shot-woman-shopping-market
Magazín
Tyto potraviny se v obchodě tváří výhodně. Ve skutečnosti na nich lidé zbytečně přeplácejí stovky korun

Proč se po odložení budíku často cítíme ještě unavenější

Když budík zazvoní poprvé, mozek už zahájil proces probouzení. Pokud ho ale odložíte a znovu usnete, tělo se může pokusit vstoupit do dalšího spánkového cyklu. Ten je však po několika minutách opět přerušen dalším zvoněním.

Výsledkem bývá takzvaná spánková setrvačnost. Jde o stav, kdy se člověk po probuzení cítí dezorientovaný, zpomalený a méně výkonný. Podle odborníků může tento pocit přetrvávat desítky minut, někdy i déle.

ChatGPT Image 13. 6. 2026 12_52_17
Magazín
Nalijte na plevel tyto 3 běžné suroviny z kuchyně. Do druhého dne může být po něm, odborníci ale varují před jednou chybou

Za ranním probouzením stojí hormony

Lidské tělo se na probuzení připravuje už před samotným zazvoněním budíku. Přibližně hodinu před obvyklým časem vstávání začíná stoupat hladina kortizolu, hormonu, který pomáhá organismu přejít ze spánku do bdělosti.

Pokud však probouzení opakovaně přerušujeme a vracíme se na několik minut zpět ke spánku, může být celý proces méně plynulý. Někteří odborníci proto doporučují vstát hned při prvním zazvonění budíku a nenarušovat přirozený rytmus organismu.

ChatGPT Image 12. 6. 2026 15_44_13
Magazín
Tento trik za pár korun mění byty k nepoznání. Lidé ho kopírují po celém světě a výsledek je ohromující

Trik, který může pomoci vstát napoprvé

Jednou z nejčastějších rad spánkových specialistů je umístit budík nebo telefon mimo dosah postele. Pokud musíte vstát a dojít k němu, výrazně klesá pravděpodobnost, že znovu usnete.

Pomoci může také několik dalších jednoduchých návyků:

  • po probuzení co nejdříve rozhrnout závěsy nebo žaluzie,
  • vypít sklenici vody,
  • připravit si oblečení a věci na ráno už večer,
  • vyhnout se opakovanému nastavování několika budíků za sebou.

Právě denní světlo patří mezi nejsilnější signály, které mozku dávají najevo, že noc skončila.

ChatGPT Image 9. 6. 2026 20_13_29
Magazín
Psychologové odhalili 5 nenápadných znaků člověka, který vás ve skutečnosti nemá rád. Většina lidí je přehlédne

Někdy není problém budík, ale nedostatek spánku

Odborníci zároveň upozorňují, že opakované odkládání budíku bývá často pouze příznakem jiného problému. Pokud člověk dlouhodobě spí méně, než potřebuje, není překvapivé, že se mu ráno nechce vstávat.

Podle doporučení většiny zdravotnických organizací potřebuje dospělý člověk přibližně sedm až devět hodin spánku denně. Lidé, kteří pravidelně spí méně, častěji pociťují únavu, horší soustředění i větší potřebu odkládat ranní vstávání.

profimedia-1107802006
Magazín
Tohle od princezny Kate nikdo nečekal. Před pacientkou odhalila bolestivé rodinné tajemství

Jak si usnadnit ranní probouzení

Spánkoví specialisté doporučují chodit spát a vstávat pokud možno ve stejnou dobu, a to i o víkendech. Pravidelný režim pomáhá nastavit biologické hodiny a usnadňuje přirozené probouzení.

Pokud se každé ráno přistihnete, že několikrát mačkáte tlačítko odložení, může to být signál, že vaše tělo potřebuje více spánku nebo pravidelnější režim. A právě to může být účinnější řešení než dalších devět minut pod peřinou.

Tagy:
spánek odklad nedostatek hormony probuzení
Zdroje:
Nature, sleepfoundation.org, pmc.ncbi.nlm.nih.gov
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Útok na ukrajinský klášter odhaluje podle Pavla zoufalství a barbarství Ruska

Následující článek

Nejkrásnější český zadeček oznámil radostnou novinku. Veronika Lálová se pochlubila fotografií, která fanoušky dojala

Nejnovější články