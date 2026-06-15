Děláte to každé ráno a myslíte si, že si přispíte. Odborníci varují, že si tím můžete zkazit celý den
15. 6. 2026 – 15:06 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Budík zazvoní. Natáhnete ruku, zmáčknete odložení a dopřejete si ještě pár minut v posteli. Pro mnoho lidí jde o každodenní rituál, bez kterého si ráno nedokážou představit. Odborníci na spánek však upozorňují, že právě těchto několik „ukradených“ minut nemusí být tak prospěšných, jak se na první pohled zdá.
Místo pocitu odpočinku totiž mohou vést k větší ospalosti, horší koncentraci a pomalejšímu startu do nového dne.
Proč se po odložení budíku často cítíme ještě unavenější
Když budík zazvoní poprvé, mozek už zahájil proces probouzení. Pokud ho ale odložíte a znovu usnete, tělo se může pokusit vstoupit do dalšího spánkového cyklu. Ten je však po několika minutách opět přerušen dalším zvoněním.
Výsledkem bývá takzvaná spánková setrvačnost. Jde o stav, kdy se člověk po probuzení cítí dezorientovaný, zpomalený a méně výkonný. Podle odborníků může tento pocit přetrvávat desítky minut, někdy i déle.
Za ranním probouzením stojí hormony
Lidské tělo se na probuzení připravuje už před samotným zazvoněním budíku. Přibližně hodinu před obvyklým časem vstávání začíná stoupat hladina kortizolu, hormonu, který pomáhá organismu přejít ze spánku do bdělosti.
Pokud však probouzení opakovaně přerušujeme a vracíme se na několik minut zpět ke spánku, může být celý proces méně plynulý. Někteří odborníci proto doporučují vstát hned při prvním zazvonění budíku a nenarušovat přirozený rytmus organismu.
Trik, který může pomoci vstát napoprvé
Jednou z nejčastějších rad spánkových specialistů je umístit budík nebo telefon mimo dosah postele. Pokud musíte vstát a dojít k němu, výrazně klesá pravděpodobnost, že znovu usnete.
Pomoci může také několik dalších jednoduchých návyků:
- po probuzení co nejdříve rozhrnout závěsy nebo žaluzie,
- vypít sklenici vody,
- připravit si oblečení a věci na ráno už večer,
- vyhnout se opakovanému nastavování několika budíků za sebou.
Právě denní světlo patří mezi nejsilnější signály, které mozku dávají najevo, že noc skončila.
Někdy není problém budík, ale nedostatek spánku
Odborníci zároveň upozorňují, že opakované odkládání budíku bývá často pouze příznakem jiného problému. Pokud člověk dlouhodobě spí méně, než potřebuje, není překvapivé, že se mu ráno nechce vstávat.
Podle doporučení většiny zdravotnických organizací potřebuje dospělý člověk přibližně sedm až devět hodin spánku denně. Lidé, kteří pravidelně spí méně, častěji pociťují únavu, horší soustředění i větší potřebu odkládat ranní vstávání.
Jak si usnadnit ranní probouzení
Spánkoví specialisté doporučují chodit spát a vstávat pokud možno ve stejnou dobu, a to i o víkendech. Pravidelný režim pomáhá nastavit biologické hodiny a usnadňuje přirozené probouzení.
Pokud se každé ráno přistihnete, že několikrát mačkáte tlačítko odložení, může to být signál, že vaše tělo potřebuje více spánku nebo pravidelnější režim. A právě to může být účinnější řešení než dalších devět minut pod peřinou.