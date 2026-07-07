Dejte si pár lžic hodinu před spaním. Zrychlí noční metabolismus a zažene chuť na sladké
7. 7. 2026 – 19:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Večerní jídlo má u mnoha lidí špatnou pověst. Často slýcháme, že po sedmé hodině už bychom neměli nic jíst, pokud nechceme přibírat. Novější výzkumy ale naznačují, že jedna obyčejná potravina může být výjimkou.
https://www.vogue.com/article/metabolism-friendly-foods-to-eat-before-bed? před spaním, může během noci podpořit přirozené metabolické procesy, zasytit na dlouhé hodiny a zároveň prospět regeneraci organismu.
Vědci zkoumali, co se děje během spánku
Odborníci sledovali ženy, které asi 30 až 60 minut před spaním snědly porci tvarohu obsahující přibližně 30 gramů bílkovin. Ukázalo se, že jejich klidový energetický výdej následující ráno nebyl nižší než u žen, které dostaly kaseinový proteinový nápoj. Současně nebyla zaznamenána vyšší chuť k jídlu ani negativní vliv na spalování energie.
Podle autorů nutriční studie může být právě tvaroh jednoduchou a cenově dostupnou alternativou ke sportovním proteinovým doplňkům.
Tajemství se skrývá v jedné bílkovině
Tvaroh je bohatý na kasein – pomalu vstřebatelnou mléčnou bílkovinu. Na rozdíl od sladkých večerních svačin se tráví několik hodin a organismus tak zásobuje aminokyselinami prakticky po celou noc. Díky tomu podporuje regeneraci svalů a zároveň pomáhá udržet pocit sytosti až do rána.
Právě dlouhodobé zasycení je jedním z důvodů, proč mnoho lidí po tvarohu večer nemá potřebu sahat po sušenkách, čokoládě nebo jiných kalorických pochoutkách.
Večer nemusí být nepřítelem hubnutí
Výživoví odborníci dnes upozorňují, že mnohem důležitější než samotná hodina je složení večerní svačiny. Potraviny bohaté na bílkoviny dokážou zasytit výrazně lépe než sladkosti nebo pečivo a mohou pomoci omezit noční přejídání. Mezi nejčastěji doporučované patří právě tvaroh, ideálně doplněný několika ořechy, skořicí nebo čerstvým ovocem.
Zázrak na hubnutí to ale není
Přestože se na internetu často objevují tvrzení, že tvaroh před spaním výrazně zrychluje metabolismus nebo spaluje tuk během noci, vědecké studie jsou opatrnější. Potvrzují především podporu noční regenerace, kvalitní přísun bílkovin a dlouhodobý pocit sytosti. Samotný tvaroh ale nenahradí vyvážený jídelníček ani pravidelný pohyb.
Pokud vás večer pravidelně přepadá hlad, může být několik lžic tvarohu hodinu před spaním mnohem lepší volbou než sladké nebo slané pochutiny. Nejenže vás zasytí, ale podle vědců může vašemu tělu pomáhat pracovat i v době, kdy spíte.