Deficit veřejných financí příští rok vzroste, pak začne klesat
9. 6. 2026 – 17:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Deficit sektoru vládních institucí příští rok vzroste na 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z letošních 2,6 procenta HDP.
Poté se začne postupně snižovat až na 1,3 procenta HDP v roce 2030. Předpokládá to návrh fiskálně-strukturálního plánu, který zpracovalo ministerstvo financí. Plán musí ještě schválit vláda, v červenci by ho poté měla potvrdit Evropská komise.
Fiskálně-strukturální plán zpracovává podle hospodářských pravidel Evropské unie každá členská země. Plán by měl vést k zajištění udržitelných veřejných financí jednotlivých států. Na jeho základě se budou stanovovat maximální povolené výdaje státního rozpočtu v jednotlivých letech.
"Nastavení konkrétní dráhy primárních strukturálních sald vychází z plánů vlády ČR navýšit investiční výdaje, posílit digitalizaci a boj s šedou ekonomikou. To by přes počáteční vyšší deficity mělo vést postupně ke zlepšování hospodaření veřejných financí," uvádí materiál. Podle něj by v letošním a příštím roce měly veřejné výdaje růst zhruba šestiprocentním tempem, následně meziroční tempo jejich růstu zvolní ke 2,4 procenta.
Plán rovněž předpokládá, že se v nadcházejících letech stabilizuje míra zadlužení Česka. Příští rok by měla vzrůst na 46,8 procenta HDP z letošních 45,6 procenta HDP, do roku 2030 ale mírně klesne na 46,4 procenta HDP.
Dokument vychází z předpokladu, že si Česko v nadcházejících letech udrží roční hospodářský růst kolem 2,5 procenta. Inflace podle něj bude umírněná, úrokové sazby se udrží v blízkosti současných hodnot a koruna bude jen pozvolna posilovat vůči euru.
Výhled vývoje veřejných financí ČR (v pct HDP)
|2025 (skutečnost)
|2026 (predikce)
|2027 (plán)
|2028 (plán)
|2029 (plán)
|2030 (plán)
|Saldo sektoru vládních institucí
|-2,1
|-2,6
|-2,8
|-2,1
|-1,7
|-1,3
|Hrubý dluh
|44,3
|45,6
|46,8
|46,6
|46,7
|46,4
Zdroj: Fiskálně-strukturální plán ČR (Ministerstvo financí, červen 2026)