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Deficit veřejných financí příští rok vzroste, pak začne klesat

9. 6. 2026 – 17:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Deficit veřejných financí příští rok vzroste, pak začne klesat
zdroj: Profimedia
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Deficit sektoru vládních institucí příští rok vzroste na 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z letošních 2,6 procenta HDP.

Poté se začne postupně snižovat až na 1,3 procenta HDP v roce 2030. Předpokládá to návrh fiskálně-strukturálního plánu, který zpracovalo ministerstvo financí. Plán musí ještě schválit vláda, v červenci by ho poté měla potvrdit Evropská komise.

Fiskálně-strukturální plán zpracovává podle hospodářských pravidel Evropské unie každá členská země. Plán by měl vést k zajištění udržitelných veřejných financí jednotlivých států. Na jeho základě se budou stanovovat maximální povolené výdaje státního rozpočtu v jednotlivých letech.

"Nastavení konkrétní dráhy primárních strukturálních sald vychází z plánů vlády ČR navýšit investiční výdaje, posílit digitalizaci a boj s šedou ekonomikou. To by přes počáteční vyšší deficity mělo vést postupně ke zlepšování hospodaření veřejných financí," uvádí materiál. Podle něj by v letošním a příštím roce měly veřejné výdaje růst zhruba šestiprocentním tempem, následně meziroční tempo jejich růstu zvolní ke 2,4 procenta.

Plán rovněž předpokládá, že se v nadcházejících letech stabilizuje míra zadlužení Česka. Příští rok by měla vzrůst na 46,8 procenta HDP z letošních 45,6 procenta HDP, do roku 2030 ale mírně klesne na 46,4 procenta HDP.

Dokument vychází z předpokladu, že si Česko v nadcházejících letech udrží roční hospodářský růst kolem 2,5 procenta. Inflace podle něj bude umírněná, úrokové sazby se udrží v blízkosti současných hodnot a koruna bude jen pozvolna posilovat vůči euru.

Výhled vývoje veřejných financí ČR (v pct HDP)

  2025 (skutečnost) 2026 (predikce) 2027 (plán) 2028 (plán) 2029 (plán) 2030 (plán)
Saldo sektoru vládních institucí -2,1 -2,6 -2,8 -2,1 -1,7 -1,3
Hrubý dluh 44,3 45,6 46,8 46,6 46,7 46,4

Zdroj: Fiskálně-strukturální plán ČR (Ministerstvo financí, červen 2026)

Tagy:
Vláda rozpočet vyhled hospodářství ČR
Zdroje:
ČTK

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