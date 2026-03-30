Debut snů: Syn Arnolda Schwarzeneggera ovládl svou první kulturistickou soutěž
30. 3. 2026 – 16:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Syn legendárního Arnolda Schwarzeneggera Joseph Baena zaujal při svém debutu v kulturistice a okamžitě rozvířil pozornost nejen svým výkonem, ale i silným příběhem. Navazuje na slavné jméno, ale zároveň bojuje o vlastní identitu mimo stín svého otce.
Zní to jako příběh z Hollywoodu: syn legendy vstupuje na scénu a okamžitě bere všechno. Přesně to se teď děje v případě Josepha Baeny, syna Arnold Schwarzenegger, který svým debutem v kulturistice rozvířil vody fitness světa a připomněl, že slavné jméno může být nejen břemenem, ale i silnou motivací.
Osmadvacetiletý Baena se poprvé postavil na soutěžní pódium 28. března v Denveru a okamžitě zazářil. Ve své premiéře dominoval hned několika kategoriím, když získal první místa v Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique Novice a Men’s Classic Physique True Novice. K tomu přidal druhé místo v další kategorii, čímž potvrdil, že jeho ambice nejsou malé.
Jeho výkony okamžitě vyvolaly srovnání s otcem, který patří mezi největší kulturistické legendy historie. Arnold Schwarzenegger získal během své kariéry sedm titulů Mr. Olympia a pět titulů Mr. Universe, čímž si zajistil nesmrtelné místo v dějinách sportu. Joseph navíc svého otce nápadně připomíná nejen postavou, ale i výrazem a pózováním, což fanoušky jen utvrzuje v tom, že sledují vznik nové kapitoly slavného příběhu.
Velkou roli v jeho přípravě sehrál právě Arnold, který se znovu postavil do role trenéra. V legendární Gold’s Gym Venice Beach, kde kdysi budoval své vlastní impérium, pečlivě sledoval každý detail synovy formy. Opravoval úhly, ladil pózy a dohlížel na to, aby každý sval vynikl přesně tak, jak má. Přihlížející v posilovně tak mohli sledovat téměř symbolický moment předávání štafety mezi generacemi.
Rodinné pozadí a cesta mimo stín slavného jména
Příběh Josepha Baeny má ale i svou bulvárně sledovanou stránku. Joseph je synem Arnolda Schwarzeneggera a jeho bývalé hospodyně Mildred Baeny. Tato informace vyšla najevo až po letech a svého času způsobila velký rozruch, který výrazně zasáhl do osobního života slavného herce i jeho rodiny.
Arnold byl dlouhá léta ženatý s Maria Shriver, s níž má čtyři děti: syny Patricka a Christophera a dcery Katherine a Christinu. Právě odhalení existence Josepha vedlo k rozpadu jejich manželství a stalo se jedním z největších skandálů v Arnoldově životě.
Navzdory komplikovanému začátku si však Arnold a Joseph postupně vybudovali blízký vztah. Dnes spolu nejen trénují, ale také se navzájem podporují v profesním i osobním životě. Joseph se přitom nesnaží být pouhou kopií svého otce. Kromě kulturistiky se věnuje i herectví a objevil se například ve filmu Gunner. Získal také pozornost médií díky titulní straně magazínu Men’s Health a aktivně buduje svou vlastní značku.
Sám otevřeně přiznává, že vyrůstat ve stínu tak slavného jména není jednoduché. Srovnání s otcem je nevyhnutelné a očekávání okolí vysoká. Přesto zdůrazňuje, že klíčem je soustředit se na vlastní práci a nenechat se odradit názory ostatních.
Joseph Baena tak dnes stojí na začátku vlastní cesty, která může, ale také nemusí kopírovat tu otcovy. Jisté však je, že jeho jméno už není jen dodatkem ke slavnému příjmení. Pokud bude pokračovat stejným tempem, může se stát, že svět kulturistiky brzy nebude mluvit jen o Schwarzeneggerovi, ale i o Baenovi jako o plnohodnotné značce nové generace.