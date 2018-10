Debakl CSU a SPD v Bavorsku: Zemětřesení, které může zamávat i s vládou

8:25

Andrej Babiš v pondělí navštíví Varšavu, kde zavítá do centrály Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), jejíž činnost by se podle šéfa české vlády měla zaměřit na vracení migrantů do zemí jejich původu či do tranzitních států. Babiš se také setká i s polským premiérem.