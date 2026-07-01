Dcera Ivany Jirešové poprvé promluvila o pekle střídavé péče: "Exekutor mě násilím bral od mámy"
1. 7. 2026 – 10:15 | Magazín | Jana Strážníková
Neměla to lehké. Ale sama o tom neměla ve zvyku moc mluvit. Až doteď.
Příběh o jedné z nejsledovanějších soudních bitev o dítě v Česku známe všichni – až dosud ale výhradně z pohledu dospělých, zejména herečky Ivany Jirešové. Její dcera Sofie Frída byla dlouhé roky vnímána jen jako tichý rukojmí v nekonečné válce svých rodičů.
Nyní už dospělá žena poprvé promluvila sama za sebe v podcastu Nory Fridrichové a její slova mnohé překvapí. Nechce už totiž mlčet k tomu, jak její dětství prezentuje její vlastní matka.
Spor o tehdy malou Sofii plnil před lety stránky všech bulvárních novin. Vztahy mezi Jirešovou a zesnulým novinářem Ondřejem Höppnerem byly natolik vyostřené, že hvězda Ordinace v růžové zahradě v minulosti přiznala, že na dceru byly dokonce dvakrát uvaleny exekuce. Jirešová o tomto období vždy mluvila jako o nezměrném rodinném traumatu.
Když byly Sofii dva roky, soud rozhodl o střídavé péči. Což znamená, že malá slečna měla najednou dva domovy. Což opravdu není víc než jeden pořádný.
A právě o tom se nyní vyjádřila Sofie, které se nelíbí, jak celý příběh prezentují ostatní: „Já jsem neměla možnost se k tomu vyjádřit a myslím si, že má ohledně toho moje máma nějaký názor,“ prohlásila s tím, že zkrátka nemá ráda, když se lidé baví o ní bez ní.
„Musím říct, že je to hodně nepříjemné, protože moc těch věcí takhle nevnímám… Třeba i ta střídavá péče byla jiná, nebo já to tak aspoň vnímala,“ pokračovala.
„Moji rodiče spolu nedokázali vycházet a pamatuju si, že když proběhl ten exekutor, který mě násilím bral od mámy, tak mi to ublížilo nejvíc,“ vzpomínala.
Ničemu moc nepomohla ani skutečnost, že oba rodiče měli postupem času nové lásky, což malá či dospívající Sofie ještě neuměla pořádně pochopit: „Ještě když se ti partneři střídali, což máma měla i jiné partnery, tak bylo těžké v tom dětství rozlišit, co je správně a co špatně,“ zamyslela se.
„Máma mě učila něco jiného, táta mě učil něco jiného a oni se spolu nedokázali vůbec domluvit. Takže jsem byla takový poštovní holub,“ usmála se s jistou hořkostí.
A kdo za to může? „Vnímám to tak, že je to chyba obou. Myslím si, že jsou oba dva viníci, ale táta mi naslouchal víc než máma,“ dodala.
Především jí ale vadí matčino otevřené probírání jejích traumat.
Ztráta milovaného otce v roce 2021 a léta potlačované emoce ji nakonec dovedly do velmi složitého životního období. V dospívání si prošla psychickými propady a nějaký čas dokonce pracovala jako tanečnice v pražském kabaretu Darling. Za což se ale nijak nestydí.
Dnes je z ní dospělá žena, která se s minulostí vyrovnává s obrovským nadhledem a po svém.
Jak sama dokazuje svým vystoupením, už dávno není tou zmatenou holčičkou z obálek časopisů. Je silnou osobností, která má dostatek odvahy převzít otěže svého vlastního příběhu a vyprávět ho přesně tak, jak ho prožila sama.