9. 4. 2026 – 12:20 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Dáváte si olej na vlasy? Tahle nenápadná péče vám může pěkně uškodit
zdroj: Freepik.com
Stačí pár kapek oleje a dobrý pocit, že pro své vlasy děláte maximum. Jenže právě tady se může skrývat problém. Ne každý olej vlasům prospívá.

 Pokud používáte ten špatný, můžete si dlouhodobě zadělávat na oslabení vlasů i jejich řídnutí. Rozhoduje detail, který si většina lidí nikdy neověří.

Pijete vodu při jídle? Lékaři vyvracejí mýtus, kterému věří polovina lidí

Olejování vlasů: tradice, která má svá pravidla

Olej na vlasy má pověst malého zázraku - dodává lesk, hebkost a výživu. Stačí pár kapek a vlasy vypadají zdravěji. Není divu, že se olejování vrací do popředí od tradičních rituálů až po moderní beauty rutiny.

Jenže stejně jako u péče o pleť platí jedno zásadní pravidlo. Univerzální řešení neexistuje. Vlasy mají odlišnou strukturu a potřeby. A právě tady začíná problém.

Váš vlasový olej může být důvodem, proč vám vlasy padají

Zní to přehnaně? Možná. Ale právě špatně zvolený olej může být jedním z faktorů, který vlasy dlouhodobě oslabuje.

Pokud olej neodpovídá vašemu typu vlasů, může zůstávat na povrchu a vlasy zatěžovat, narušit rovnováhu pokožky hlavy nebo zhoršit kvalitu vlasového vlákna.

Výsledkem bývá ztráta objemu, matnost a v některých případech i zvýšené vypadávání. Ne ze dne na den, ale postupně. A právě proto si toho mnoho žen dlouho nevšimne.

Ve jméně je síla: Proč tato tři ženská jména nedají mužům spát

Tajný vodní test, který odhalí pravdu během pár minut

Dobrá zpráva. Nemusíte hned měnit celou péči ani kupovat nové produkty. Stačí jednoduchý test, který zvládnete doma.

Jak na to:Vezměte dva až tři čisté vlasy.Naplňte sklenici vodou.Vlasy do ní vložte a dvě až tři minuty pozorujte.

To, co se stane, vám napoví víc než desítky doporučení z internetu.

Výsledek 1: Vlasy plavou – nízká pórovitost

Pokud vlasy zůstávají na hladině, znamená to, že jejich povrch je uzavřenější a špatně propouští vlhkost.

Takové vlasy potřebují lehkou péči, která je nezatíží. Vhodný je například rozmarýnový nebo neemový olej. Pomáhají stimulovat pokožku hlavy a podporují vstřebávání bez zbytečné zátěže.

Olej nenechávejte působit příliš dlouho. V tomto případě platí, že méně je více.

Výsledek 2: Vlasy zůstávají uprostřed – ideální rovnováha

Vlasy se střední pórovitostí fungují nejlépe. Dobře přijímají vlhkost a zároveň ji dokážou udržet.

Skvěle jim sedí jojobový nebo mandlový olej, které podporují přirozený lesk a hebkost bez zatížení.

Pravidelná aplikace dvakrát týdně s jemnou masáží pokožky hlavy může výrazně zlepšit kvalitu vlasů.

Jedno nenápadné gesto může prozradit nevěru: psychologové vysvětlují, proč tomu tak je

Výsledek 3: Vlasy klesají – vysoká pórovitost

Pokud vlasy klesnou ke dnu, rychle absorbují vlhkost, ale nedokážou ji udržet.

Potřebují hutnější oleje, jako je kokosový nebo ricinový. Ty pomáhají vlhkost uzamknout a chrání vlasy před lámáním.

Důležitá je také ochrana před sluncem a chemickým zatížením, které tento typ vlasů ještě více oslabují.

zdroj: Freepik.com

Nejčastější chyba: používání oleje naslepo

Možná jste olej vybrala podle doporučení, reklamy nebo zkušenosti někoho jiného. Jenže vlasy nejsou trend.

To, co funguje jedné ženě, může druhé způsobit pravý opak. A právě tady vzniká největší chyba, která se opakuje znovu a znovu.

Když problém není jen v péči

Pokud vlasy padají i přes správně zvolenou péči, může být příčina hlubší. Často se jedná o kombinaci faktorů. Hormonální změny, stres, nedostatek živin nebo genetika.

V takovém případě už olej sám o sobě nestačí a je vhodné řešit problém komplexně.

Zdroje:
science-yhairblog.blogspot.com, clevercurl.com.au, bangkokhairclinic.co
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Zapomínáte, špatně spíte a máte pocit, že se nepoznáváte? Možná přišla perimenopauza

Následující článek

Meteorologové nezveřejnili dobré zprávy: Bude sněžit

Nejnovější články