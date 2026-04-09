Dáváte si olej na vlasy? Tahle nenápadná péče vám může pěkně uškodit
9. 4. 2026 – 12:20 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Stačí pár kapek oleje a dobrý pocit, že pro své vlasy děláte maximum. Jenže právě tady se může skrývat problém. Ne každý olej vlasům prospívá.
Pokud používáte ten špatný, můžete si dlouhodobě zadělávat na oslabení vlasů i jejich řídnutí. Rozhoduje detail, který si většina lidí nikdy neověří.
Olejování vlasů: tradice, která má svá pravidla
Olej na vlasy má pověst malého zázraku - dodává lesk, hebkost a výživu. Stačí pár kapek a vlasy vypadají zdravěji. Není divu, že se olejování vrací do popředí od tradičních rituálů až po moderní beauty rutiny.
Jenže stejně jako u péče o pleť platí jedno zásadní pravidlo. Univerzální řešení neexistuje. Vlasy mají odlišnou strukturu a potřeby. A právě tady začíná problém.
Váš vlasový olej může být důvodem, proč vám vlasy padají
Zní to přehnaně? Možná. Ale právě špatně zvolený olej může být jedním z faktorů, který vlasy dlouhodobě oslabuje.
Pokud olej neodpovídá vašemu typu vlasů, může zůstávat na povrchu a vlasy zatěžovat, narušit rovnováhu pokožky hlavy nebo zhoršit kvalitu vlasového vlákna.
Výsledkem bývá ztráta objemu, matnost a v některých případech i zvýšené vypadávání. Ne ze dne na den, ale postupně. A právě proto si toho mnoho žen dlouho nevšimne.
Tajný vodní test, který odhalí pravdu během pár minut
Dobrá zpráva. Nemusíte hned měnit celou péči ani kupovat nové produkty. Stačí jednoduchý test, který zvládnete doma.
Jak na to:Vezměte dva až tři čisté vlasy.Naplňte sklenici vodou.Vlasy do ní vložte a dvě až tři minuty pozorujte.
To, co se stane, vám napoví víc než desítky doporučení z internetu.
Výsledek 1: Vlasy plavou – nízká pórovitost
Pokud vlasy zůstávají na hladině, znamená to, že jejich povrch je uzavřenější a špatně propouští vlhkost.
Takové vlasy potřebují lehkou péči, která je nezatíží. Vhodný je například rozmarýnový nebo neemový olej. Pomáhají stimulovat pokožku hlavy a podporují vstřebávání bez zbytečné zátěže.
Olej nenechávejte působit příliš dlouho. V tomto případě platí, že méně je více.
Výsledek 2: Vlasy zůstávají uprostřed – ideální rovnováha
Vlasy se střední pórovitostí fungují nejlépe. Dobře přijímají vlhkost a zároveň ji dokážou udržet.
Skvěle jim sedí jojobový nebo mandlový olej, které podporují přirozený lesk a hebkost bez zatížení.
Pravidelná aplikace dvakrát týdně s jemnou masáží pokožky hlavy může výrazně zlepšit kvalitu vlasů.
Výsledek 3: Vlasy klesají – vysoká pórovitost
Pokud vlasy klesnou ke dnu, rychle absorbují vlhkost, ale nedokážou ji udržet.
Potřebují hutnější oleje, jako je kokosový nebo ricinový. Ty pomáhají vlhkost uzamknout a chrání vlasy před lámáním.
Důležitá je také ochrana před sluncem a chemickým zatížením, které tento typ vlasů ještě více oslabují.
Nejčastější chyba: používání oleje naslepo
Možná jste olej vybrala podle doporučení, reklamy nebo zkušenosti někoho jiného. Jenže vlasy nejsou trend.
To, co funguje jedné ženě, může druhé způsobit pravý opak. A právě tady vzniká největší chyba, která se opakuje znovu a znovu.
Když problém není jen v péči
Pokud vlasy padají i přes správně zvolenou péči, může být příčina hlubší. Často se jedná o kombinaci faktorů. Hormonální změny, stres, nedostatek živin nebo genetika.
V takovém případě už olej sám o sobě nestačí a je vhodné řešit problém komplexně.