Další vpád arktického vzduchu? Mapa meteorologů vypadá hrozivě
22. 4. 2026 – 14:39 | Magazín | BS
Odhodlá se zima k ještě jednomu útoku, než konečně převezme jaro plnou vládu?
Dnešní ráno bylo na většině území mrazivé a teploty pod nulu pravděpodobně spadnou i zítra ráno, hlásí meteorologové na sociální síti.
Přes den bude ale příjemně: „Dnes nás čeká slunečný den a odpolední teploty vystoupí na 12 až 16 °C, v 1000 m na horách se teplota bude pohybovat kolem +5 °C a foukat bude mírný vítr od severu,“ píše ČHMÚ.
Pohled na meteorologickou mapu z wxcharts ale odhalí nepěkně vypadající jev na severu Evropy:
Mapa odhaluje vířivé proudění severního chladného vzduchu ve zhruba 1500 m. n .m., tedy bez zkreslení terénem, zejména v neděli a v pondělí. Česko se nachází víceméně na hranici, takže není úplně stoprocentní, jak moc velkou silou nás příliv studeného vzduchu zasáhne, je ale velmi pravděpodobné, že přijde alespoň nějaké ochlazení.
Takovou předpověď reflektuje i agregát AccuWeather, který pro celý příští týden předpokládá denní maxima jen okolo 12 °C. Teplotní zlom je též vidět na týdenním výhledu ČHMÚ, který očekává zhruba stejné teploty příští týden. Nejstudenější noc by podle grafu měla přijít z neděle 26.4. na pondělí 27.4.