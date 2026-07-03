Další tvář po letech končí v Ulici. Oblíbený herec se loučí, fanoušci o jeho odchodu dlouho netušili
3. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | BS
Fanoušci seriálu Ulice se musí připravit na další citelnou změnu. Po oznámení odchodu Báry v podání Terezy Brodské přichází zpráva, která překvapila mnoho diváků.
Po více než deseti letech totiž končí také herec Ondřej Volejník, kterého si diváci oblíbili jako sympatického barmana Tonyho. Jeho odchod uzavírá jednu dlouhou kapitolu nejen v seriálu, ale také v jeho hereckém životě, jak sám prohlásil v rozlučkovém rozhovoru pro TV Nova.
Nelehké loučení
Tony patřil dlouhé roky mezi postavy, které byly s prostředím seriálu neodmyslitelně spojené. Přestože nikdy nepatřil mezi hlavní hrdiny, stal se důležitou součástí děje i místem, kam ostatní postavy pravidelně mířily.
Pro Ondřeje Volejníka byl poslední natáčecí den velmi emotivní. Přiznal, že po více než deseti letech odchází nejen z natáčení, ale symbolicky také uzavírá jednu významnou etapu svého života. Herec uvedl, že si na postavu Tonyho natolik zvykl, že se pro něj stala téměř přirozenou součástí každodenního života.
Co bude s Tonym? Odpověď zatím nezná ani jeho představitel
Velkou otázkou zůstává, jak tvůrci seriálu naloží se samotnou postavou Tonyho. Ani Ondřej Volejník zatím neví, zda jeho seriálový hrdina dostane definitivní konec, nebo zůstane prostor pro případný návrat.
Nezapomínejme také, že Tony nebyla od začátku Volejníkova postava, dříve ji hrál jiný herec. Nabízela by se proto možnost postavu předat zase dál. To se ale podle všeho spíše nestane.
Sám herec s úsměvem přiznal, že má pocit, jako by část Tonyho odcházela společně s ním. Zároveň ale připustil, že budoucnost postavy je plně v rukou scenáristů. Jakým směrem se příběh vydá, zatím není jasné.
Dveře si nechává otevřené
Přestože se nyní s Ulicí loučí, definitivní tečku za postavou Tonyho Ondřej Volejník dělat nechce. Přiznal, že podobné věci není dobré říkat s naprostou jistotou, protože televizní seriály často přinášejí nečekané návraty.
Naznačil, že pokud by se tvůrci někdy rozhodli Tonyho znovu přivést na obrazovky a příběh by dával smysl, rád by se vrátil.
Hrát bude dál
Odchod z Ulice ale také samozřejmě neznamená konec herecké kariéry Ondřeje Volejníka. Naopak. Diváci ho mohou i nadále vídat na divadelních prknech, kde pravidelně vystupuje jak v Praze, tak na zájezdových představeních po celé republice.
Sám herec přiznal, že kontakt s publikem je pro něj stále velmi důležitý a těší se, že se bude s diváky setkávat právě prostřednictvím divadla. Přesto však bude jeho dlouholeté působení v Ulici pro mnoho fanoušků představovat jednu z nejvýraznějších rolí jeho kariéry.