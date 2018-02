Další trable ve Vítkovicích: Zaměstnanci jsou bez peněz, bojí se konce

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Zaměstnanci Vítkovických strojíren (VS) dosud nedostali mzdy za únor. Hrozí podle nich zastavení výroby, řekl předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Ocelové konstrukce Lubomír Mišun. Předseda představenstva společnosti Franco De Poisd'Eau & Cie, jíž strojírny patří, František Pivoda řekl, že kvůli incidenční žalobě ze strany Vítkovic, a. s., firma nedostala bankovní úvěr.

Mišun řekl, že poslední termín, který pro výplatu mezd připadá v úvahu před jiným řešením, je čtvrtek 1. března. Mzdy včetně odvodů státu podle něj měsíčně činí zhruba 25 milionů korun.

"Ve čtvrtek budeme informováni o kroku zaměstnavatele jak dál, protože jestli se podaří zafinancovat provoz společnosti provozním úvěrem od bank, tak by se to mohlo rozjet. Jinak hrozí buďto konkurz nebo hrozí nějaké insolvenční řízení nebo vyhlášení platební neschopnosti zaměstnavatele, nedokážu teď předjímat, hrozí zastavení výroby," řekl Mišun.

Vítkovické strojírny mají zhruba 650 zaměstnanců. Patří do nich bývalé divize Energetické strojírenství (Kotlárna) a Mostárna, které dříve vlastnila společnost Vítkovice Power Engineering (VPE) ze strojírenského holdingu podnikatele Jana Světlíka, jejíž mateřskou firmou byly Vítkovice, a. s. VPE ale skončily v konkurzu a insolvenční správce obě divize prodal. Vítkovice, a. s., tento prodej napadly, soud o žalobě zatím nerozhodl.

"V době, kdy jsme to převzali, tam nebyla žádná práce. A protože jsme nechtěli přijít o zaměstnance, tak jsme půjčovali ze skupiny do společnosti peníze a předjednali jsme si financování s bankou, že v okamžiku, kdy uplyne devadesátidenní lhůta, kdy zúčastněná osoba může podat insolvenční žalobu na proces prodeje, tak že nám následně banka zafinancuje další provoz firmy," řekl Pivoda.

Vítkovice ale žalobu 90. den podaly. Podle Pivody má žaloba jen vyděračský charakter. "Od té doby se snažíme s Vítkovicemi dohodnout, aby to stáhly," řekl Pivoda.

Strojírny si teď podle něj nejsou samy schopny na mzdy vydělat. "Jediná šance, jak se ke mzdovým prostředkům dopracovat, je buď stažení žaloby a narovnání vztahů s Vítkovicemi, a. s., následně se uvolní financování jak z banky, tak od nás ze skupiny, nebo budeme muset dělat další právní kroky a bránit se soudní cestou a zaměstnanci se budou muset obrátit s naší součinností na úřad práce, aby mzdy vyplatil," řekl Pivoda.

Situace podle něj ohrožuje i Světlíkovy Vítkovice. "Mají podepsaný kontrakt na dodávku nějakého zařízení pro jednu ruskou jadernou elektrárnu. To zařízení vyrábíme pro Vítkovice my. Ta dodávka v čase je významně ohrožena a znamená to, že to Vítkovicím může přinést nemalé sankce," řekl Pivoda.

Vítkovice nesouhlasí se spojováním nedostatku peněz ve strojírnách se žalobou. "Nemůže to nijak souviset, protože k prodeji došlo na konci září, my jsme žalobu podali na konci ledna a víme, že i v mezidobí měly Vítkovické strojírny finanční potíže minimálně ve vztahu k Vítkovicím, kterým dluží více než 20 milionů korun," řekla mluvčí Eva Kijonková.

Odmítla také spojování obchodního vztahu, který se týká případné zakázky ve Vítkovických strojírnách, se stažením nebo nestažením žaloby. "Tento vztah se řídí vlastními pravidly, je to normální obchodní případ. Dál k tomu nemáme v tuto chvíli co říct, protože bychom zbytečně zveřejňovali detaily smlouvy. Pokud jde o zaměstnance a odbory Vítkovických strojíren, tak by se primárně měli ptát svého vedení, proč včas nezajistilo profinancování výroby a nové zakázky," řekla Kijonková.