30. 1. 2026 – 12:56 | Magazín | BS

Další nával sněhu! Meteorologové upřesnili, která místa země znovu zasype chumelenice
zdroj: Profimedia
Po sněhovém včerejšku bude na některých místech země chumelit i dnes. Meteorologové ukázali kde.

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňují na pokračující sněhové srážky. Včera sníh zasypal většinu země, dnes už bude situace klidnější, ale ne úplně všude.

„Čeká nás zatažený a mlhavý den,“ avizují meteorologové z ČHMÚ na sociální síti.

„Zatímco včera se objevovalo sněžení téměř na celém území, tak dnes bude sněžit převážně jen v severovýchodní polovině území,“ předpovídají a dodávají, že půjde spíše o slabé srážky.

chmu novy snih 30012026 zdroj: ČHMÚ

„V jihozápadní polovině území bude dnešek beze srážek nebo jen výjimečně velmi slabé sněžení. Teploty během dnešního dne zůstanou téměř stejné jako ráno, budou od -1 do +3 °C,“ pokračují.

Odborníci také varují před dalšími možnými komplikacemi v dopravě: „V noci na zítra bude teplota kolem -3 °C a zítřejší maxima budou podobna dnešním, ale na severovýchodě se již projeví přiliv chladnějších vzduchu, proto zde budou nejvyšší teploty jen kolem -3 °C. Od zítra se hlavně na Moravě a v oblasti Českomoravské vrchoviny může objevovat mrholení, včetně mrznoucího.“

O víkendu se pak máme připravit na o něco citelnější mráz: „Jak v sobotu, tak v neděli bude převažovat zatažená obloha s minimem sněhových srážek. Hlavně v Čechách očekáváme místy mrznoucí mlhy, pravděpodobnější jsou v sobotu. Minimální teploty budou nejčastěji v rozmezí -1 až -5 °C, v neděli na severovýchodě kolem -8 °C,“ dodávají odborníci.

 

