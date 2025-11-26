Dnes je středa 26. listopadu 2025., Svátek má Artur
26. 11. 2025

Další chumelenice! Sníh opět zasype Česko, má napadnout až 25 centimetrů
zdroj: Profimedia.cz
Na vydatnější sněžení se mají chystat hlavně čtyři kraje na severovýchodě našeho území.

Sníh a mrazivé teploty, kvůli kterým mohou občas i namrzat srážky, komplikují dopravu a přidělávají vrásky všem, kteří se potřebují někam dostat, už několik dní.

A z nejhoršího zatím venku, zdá se, nejsme.

„V noci na středu a během středečního dne očekáváme občasné sněžení, které bude zejména na východě a severovýchodě trvalejší a vydatnější,“ varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

„Místy může napadnout 10 až 20 cm, na horách i kolem 25 cm nového sněhu,“ předpovídají.

V souvislosti s tím dnes po celý den platí sněhová výstraha pro Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Pokud bude opravdu sněžit tak moc, jak se předpokládá, problémy vzniknou opět především na silnicích.

„Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku,“ dodávají meteorologové.

chmu vystraha 26112025 zdroj: ČHMÚ

