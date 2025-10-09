Další bizarní případ neznalosti. Přišla do nemocnice s bolestí břicha, důvod byl závažnější než všichni čekali
9. 10. 2025 – 17:06 | Zpravodajství | Alex Vávra
Myslela si, že má zánět slepého střeva, ale místo operace přišel porod. Šestadvacetiletá Britka Megan Isherwood zjistila, že je těhotná, až když v sanitce přivedla na svět zdravého chlapečka.
Když se šestadvacetiletá Megan Isherwood z anglického Blackburnu jednoho zářijového odpoledne probudila s prudkými bolestmi na pravé straně břicha, myslela si, že ji čeká cesta na operační sál. Bolesti se rychle zhoršovaly, začala zvracet a cítila, že něco není v pořádku. Nejprve poprosila kamarádku, aby jí přivezla lahev koly, protože měla pocit, že má nízký cukr. Jakmile ji však přítelkyně spatřila, bylo jasné, že se nejedná o obyčejnou nevolnost – okamžitě zavolala záchranku.
Sanitka dorazila během hodiny a zdravotníci se shodli, že vše nasvědčuje zánětu slepého střeva. Megan měla silné bolesti na jedné straně těla, zrychlený tep, nevolnost a bledou barvu v obličeji. Typické příznaky pro problém, který zná skoro každý. Žena byla naložena do sanitky a převezena do nemocnice v Blackpoolu. Tam jí lékaři udělali základní vyšetření a poslali ji na ultrazvuk i CT, aby přesně určili příčinu potíží. Když se však snímky objevily na monitoru, v místnosti zavládlo ohromené ticho. Namísto zaníceného orgánu se na obrazovce objevila dětská hlavička a nožička. Megan i celý tým zůstali v naprostém šoku – nikdo z nich něco takového nečekal.
Až v tu chvíli se Megan dozvěděla, že je těhotná. Nic tomu ale nenasvědčovalo. Neměla žádné bříško, žádné nevolnosti, menstruaci dostávala pravidelně a těhotenský test, který si udělala pár dní předtím, byl negativní. Žádný z typických signálů, které by upozornily, že v jejím těle roste nový život, se neobjevil. Lékaři okamžitě rozhodli, že ji musí převézt do nemocnice v Burnley, kde je porodní oddělení.
Porod na cestě a boj o život
Převoz však měl dramatický průběh. Na cestě do Burnley začala Megan pociťovat zvláštní tlak a bolest, které se rychle měnily v nutkání tlačit. Jedna ze záchranářek ji upozornila, že pokud ten pocit zesílí, má ji okamžitě informovat. O několik minut později už bylo jasné, že porod začal. V sanitce, obklopená týmem záchranářů, Megan přivedla na svět svého syna. Narodil se předčasně, ale byl živý – drobný, teplý, dýchající zázrak. Záchranáři okamžitě zasáhli, protože novorozenec měl potíže s dechem a začal modrat. Díky jejich rychlému zásahu se jim podařilo chlapce stabilizovat ještě před příjezdem do nemocnice.
V Burnley čekal připravený lékařský tým. Matka i dítě byli převezeni na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, kde se zjistilo, že oba trpí infekcí a rozvíjející se sepsí. Nasadili jim antibiotika a během několika dnů se jejich stav začal zlepšovat. Megan popisovala, že chvíle, kdy jí dovolili syna poprvé vidět, byla neskutečná – do té doby jí všechno připadalo jako sen. Stále nechápala, že před pár hodinami ležela s bolestí v břiše a teď drží v náručí vlastní dítě.
„Byla jsem v šoku, všechno se stalo tak rychle, že jsem neměla čas přemýšlet. Jednou jsem prostě jen jela do nemocnice a druhý den jsem byla máma,“ řekla později v rozhovoru. Přiznává, že ji zprvu přemohl zmatek, ale jakmile se na syna podívala, všechno se změnilo. Přišla obrovská vlna emocí, lásky i úlevy. Po dvou týdnech v nemocnici se mohla Megan vrátit domů i se svým malým synkem, kterému dala jméno Jaxson. Dnes je dítě zdravé a roste jako z vody. Mladá žena říká, že i když byl příchod na svět naprosto nečekaný, byl to ten největší dar, jaký mohla dostat.
Jak je možné, že o těhotenství nevěděla?
Podle lékařů se podobné případy označují jako skryté nebo popírané těhotenství. Žena během něj nevykazuje typické známky těhotenství – může mít i nadále menstruaci, břicho jí neroste a necítí pohyby dítěte. Někdy jde o vliv tělesné konstituce, jindy o hormonální nerovnováhu nebo psychologické potlačení faktu, že by mohla být těhotná. Tělo se zkrátka chová tak, že těhotenství zůstane neviditelné až do samotného porodu.
Megan Isherwood zažila všechny tyto okolnosti zároveň. Neměla žádný důvod si myslet, že je těhotná, a život běžel dál – práce, přátelé, běžné starosti. Až bolest, kterou považovala za zánět slepého střeva, byla ve skutečnosti poslední fází devíti měsíců, o nichž vůbec netušila. Když se její syn narodil v sanitce, byl to pro ni doslova zázrak. Dnes už se Megan na ten den dívá s nadhledem – i když začal jako nejděsivější zážitek jejího života, skončil jako ten nejšťastnější.