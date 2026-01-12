Dálnice v troskách: vláda stopla miliardy, Češi uvíznou v nekonečných kolonách
12. 1. 2026 – 10:18 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Státní kasa zeje prázdnotou a ambiciózní plány na nové silnice se hroutí jako domeček z karet. Česko se probudilo do mrazivé reality rozpočtového provizoria, které nekompromisně zařízlo investice za desítky miliard korun. Pokud jste se těšili na rychlou cestu na dovolenou nebo do práce, máme pro vás špatnou zprávu: výstavba klíčových dálnic D11 a D35 stojí a nikdo netuší, kdy se znovu kopne do země.
Stopka pro bagry: Miliardy visí ve vzduchoprázdnu
Vláda Andreje Babiše, která nastoupila po kabinetu Petra Fialy, teď horečně přepisuje rozpočet, zatímco silničáři jen bezmocně přihlížejí. Pravidla jsou neúprosná – stát smí utratit jen zlomek toho co loni, a na velké sny o moderní infrastruktuře prostě nezbývá. Šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl bije na poplach. Situace je kritická a stavební stroje zůstávají v garážích.
„Zásadní omezení platí prakticky u všech velkých smluv. Nemůžeme vytvářet nové závazky nad tři miliony korun bez souhlasu ministerstva dopravy,“ popsal drsnou realitu Mátl. Podle něj už od září nemůže stát podepisovat žádné velké kontrakty. „Teď jich je osm v celkové hodnotě 16,5 miliardy korun. Další budou přibývat, jak vyhodnocujeme tendry,“ varuje ředitel ŘSD.
Trutnov i Boleslav mají smůlu, železnice pláče také
Nejhůře dopadly východní Čechy a okolí Mladé Boleslavi. Na dálnici D11 mezi Jaroměří a Trutnovem se mělo dávno pracovat, stejně jako na dálnici D35 u Hořic. Místo dělníků v reflexních vestách jsou tam ale jen prázdná pole a hromady papírů na úřednických stolech. Podle Mátla jde o „velké a významné stavby,“ které teď musí počkat na politické dohody.
A není to jen o asfaltu. Rozpočtová sekera dopadla i na koleje. Legendární spojení Prahy s Kladnem a letištěm, o kterém se mluví snad už od minulého století, znovu narazilo na zeď. I když je zhotovitel vybraný, pero nad smlouvou zůstalo suché. „Prozatím k němu nedošlo,“ potvrdila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Modernizace za deset miliard je tak v nedohlednu.
Almužna pro úřady a strach o učitelské výplaty
Ministryně financí Alena Schillerová sice slibuje, že provizorium skončí v březnu, ale do té doby bude stát fungovat v režimu „přežití“. Peníze tečou jen na to nejnutnější – důchody, sociální dávky a holé platy. Na rozvoj regionů nebo mezinárodní spolupráci se práší v koutě. „Nové investice a výzvy budeme řešit až v běžném rozpočtu na rok 2026, podle toho, v jaké výši bude pro nás schválen,“ krčí rameny mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Michaela Winklerová.
Nejistota panuje i ve sborovnách. Ačkoliv se tarifní platy učitelů zvedly, na odměny a bonusy mohou pedagogové prozatím zapomenout. Ministr školství Robert Plaga už ředitelům doporučil, „aby do schválení rozpočtu nakládali opatrně s nenárokovými složkami mezd.“ Vše teď závisí na tom, jak rychle se politici dohodnou. Do té doby se budou čeští řidiči i nadále mačkat na starých silnicích první třídy.