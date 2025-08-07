Dali byste tohle za muziku? Seznam nejdražších hudebních festivalů
7. 8. 2025 – 10:01 | Zpravodajství | Alex Vávra
Hudební festivaly už dávno nejsou jen o hudbě. Některé z nich se proměnily v luxusní zážitky za statisíce korun, kde se místo stanů bydlí na jachtách nebo v klimatizovaných vilách. Které festivaly patří k těm vůbec nejdražším na světě
Hudební festivaly už dávno nejsou jen víkendovou zábavou s kapelami a stanem. Dnes se z některých z nich staly luxusní zážitky pro movitější publikum, které kromě hudby hledá také komfort, výjimečnost a exkluzivitu. Od amerických pouští přes belgické lesy až po jachty v Chorvatsku – podívejme se na pětici festivalů, které patří k těm úplně nejdražším na světě.
Proč jsou některé festivaly tak drahé?
Zatímco většina běžných festivalů stojí několik tisíc korun, ty luxusní jdou do desítek i stovek tisíc. Návštěvníci zde platí nejen za hudební program, ale i za pětihvězdičkové ubytování, gurmánskou kuchyni, VIP zóny, osobní servis nebo soukromé přepravy. Zážitek se tak blíží spíše luxusní dovolené než klasickému festivalu.
5 nejdražších hudebních festivalů světa
1. Burning Man (USA)
-
Kde: Poušť Black Rock, Nevada
-
Průměrná cena: 35 000 až 470 000 Kč
-
Proč je tak drahý: Burning Man je spíš než hudební festival umělecká a komunitní událost. Samotná vstupenka stojí několik tisíc korun, ale většinu nákladů tvoří doprava, pronájem obytného vozu, zásoby jídla a vody, kostýmy, dekorace a pobyt v tematickém táboře. Luxusní „kempy na klíč“ mohou stát stovky tisíc.
2. Coachella (USA) – VIP zážitek
-
Kde: Kalifornie, město Indio
-
Průměrná cena (VIP): 23 500 až 235 000 Kč
-
Proč je tak drahá: Standardní vstupenka se dá pořídit za rozumnou cenu, ale VIP a platinové balíčky zahrnují klimatizované zóny, privátní bary, luxusní toalety, glamping nebo pobyt v resortech a přístup do zákulisí.
3. Tomorrowland (Belgie) – Global Journey
-
Kde: Boom, Belgie
-
Průměrná cena (kompletní balíček): 70 500 až 188 000 Kč
-
Proč je tak drahý: Tomorrowland je svátek elektronické hudby, a pokud zvolíte tzv. Global Journey, dostanete letenky, hotel, předvečírky v evropských městech i prémiové ubytování v areálu. Jedná se o festival i cestovatelský zájezd v jednom.
4. Secret Solstice (Island) – Odin Pass
-
Kde: Reykjavík, Island
-
Průměrná cena (Odin Pass): 235 000 až 282 000 Kč
-
Proč je tak drahý: Luxusní balíček Odin zahrnuje párty na ledovci, plavbu pod půlnočním sluncem, vstup do geotermálních lázní a přístup do všech VIP prostor. Festival se koná během islandského léta, kdy slunce nezapadá.
5. The Yacht Week + Ultra Europe (Chorvatsko)
-
Kde: Chorvatské pobřeží
-
Průměrná cena: 117 500 až 352 500 Kč
-
Proč je tak drahý: Tento plovoucí festival propojuje jachting s elektronickou hudbou. Návštěvníci žijí na luxusních plachetnicích, kotví u soukromých ostrovů a zažívají DJ sety v těch nejexotičtějších kulisách Jadranu.
Zatímco většina z nás se spokojí s lístkem za pár tisíc a stanem na louce, pro jinou skupinu lidí jsou festivaly záležitostí stylu, zážitku a statusu. Nejbohatší fanoušci hudby jsou ochotni zaplatit i statisíce za to, aby si z festivalu odnesli nejen hudbu, ale i výjimečný luxusní zážitek, na který se nezapomíná.