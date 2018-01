CVVM: Důvěra v poslance i prezidenta roste, nejvíc lidé věří starostům

12:59

V Česku by za pár let podle představ menšinového kabinetu mohl po důchodové reformě vzniknout státní důchodový úřad. Po jednání tripartity to řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je důchodová reforma "stěžejní projekt" jeho vlády, který by chtěla za případné čtyři roky vládnutí stihnout.