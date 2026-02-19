Cunami mu vzala ženu. Hledá ji už 13 let
19. 2. 2026 – 14:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vzal mu ji oceán – a on se mu už třináct let dívá přímo do očí. Sedmašedesátiletý Jasuo Takamacu se po ničivé tsunami z roku 2011 nevzdal naděje a stovkykrát se ponořil do ledových vod, aby našel svou ženu. Příběh lásky, která je silnější než čas i moře.
Japonsko už dávno uklidilo trosky, znovu postavilo domy a obnovilo silnice. Turisté se vracejí, děti chodí do škol a život na první pohled plyne dál. Jenže pro jednoho muže se čas zastavil v březnu 2011. Sedmašedesátiletý Jasuo Takamacu žije už více než deset let s jediným cílem – najít svou ženu Juko, kterou mu vzala ničivá tsunami. Zatímco ostatní se učili žít s bolestí, on si z bolesti udělal každodenní poslání.
V osudný den se země třásla nekonečných šest minut. Pak přišla vlna. Obrovská, temná, nemilosrdná. Katastrofa si vyžádala téměř 20 tisíc životů a tisíce dalších lidí zůstaly nezvěstné. Mezi nimi i Juko, která pracovala v bance nedaleko pobřeží. Manažer nařídil zaměstnancům vystoupat na střechu budovy. Vlna však byla mnohem vyšší, než předpovědi slibovaly. Z třinácti zaměstnanců přežil jediný.
Ještě předtím, než ji voda obklopila, stihla manželovi napsat zprávu, zda je v pořádku a že chce jít domů. V jejím telefonu se později našla i neodeslaná věta o tom, že tsunami je katastrofální. Byla napsaná v 15:25. V tu chvíli byla ještě naživu. Ta přesná minuta se mu navždy vypálila do paměti. Od té chvíle už po ní nezůstalo vůbec nic.
Telefon byl nalezen až měsíc po katastrofě na parkovišti poblíž banky. Růžový přístroj, tichý svědek posledních okamžiků. Pro Takamacua to nebyl jen kus plastu. Byl to důkaz, že bojovala. Že myslela na rodinu. Že do poslední chvíle chtěla zpátky domů.
Muž, který se odmítá vzdát
Takamacu tehdy pracoval jako řidič autobusu, dříve sloužil v japonských Pozemních silách sebeobrany. Disciplína, odolnost a smysl pro povinnost ho provázely celý život. Když se dozvěděl, že Juko je nezvěstná, začal ji hledat na souši. Dva a půl roku procházel trosky, skládky i pobřeží. Prohledával seznamy, mluvil s úředníky, čekal na každou novou informaci. Každé zazvonění telefonu mu rozbušilo srdce. Nikdy ale nepřineslo odpověď.
Po letech bezvýsledného pátrání se rozhodl pro krok, který by mnozí označili za zoufalý. Naučil se potápět. V jeho věku to nebylo jednoduché rozhodnutí ani fyzicky snadné. Přesto si oblékl neopren a začal trénovat. Obrátil se na dobrovolníka Masajošiho Takahašiho, který už měl zkušenosti s odstraňováním trosek z mořského dna po tsunami. Společně začali prohledávat kalné vody u Fukušimy a Onagawy.
Ledová voda proniká až do kostí. Viditelnost je často téměř nulová. Mořské dno je poseté troskami, kovem, betonem, zbytky někdejších domovů. Každý ponor je riskantní. Přesto se Takamacu noří znovu a znovu. Už absolvoval více než šest set ponorů. Každý z nich je fyzicky vyčerpávající a psychicky drásající.
Z hlubin vynáší jen stopy cizích osudů – fotoalba slepená bahnem, kusy oblečení, dětské hračky, osobní předměty, které kdysi měly pro někoho cenu celého světa. Každý nález mu připomíná, kolik rodin zůstalo bez odpovědí. Po Juko zatím ani stopa.
Láska silnější než oceán
Pro něj to ale není jen pátrání po ostatcích. Je to způsob, jak přežít. Způsob, jak se nezbláznit z prázdna. Říká, že když je na moři, cítí se jí nejblíž. Pod hladinou, kde je ticho a jen tlumený zvuk vlastního dechu, si představuje, že je někde nablízku.
Jeho okolí mu mnohokrát naznačilo, že by měl přestat. Že po tolika letech je naděje mizivá. On ale odpovídá, že nemá jinou možnost. Dokud bude mít sílu, bude hledat. Nejde o senzaci ani o pozornost. Jde o slib, který si dal sám sobě – že ji jednou přivede domů a dopřeje jí důstojné poslední rozloučení.
V prefektuře Mijagi zůstávají stovky lidí stále nezvěstné. Některé rodiny přijaly nejistotu jako trvalou součást života. Takamacu však zvolil jinou cestu. Místo čekání si vybral čin. Každý týden, bez ohledu na počasí, připravuje výstroj, kontroluje kyslíkové láhve a vstupuje do vody, která mu kdysi vzala všechno. Jeho příběh dojímá celé Japonsko. Ne proto, že by přinášel odpovědi, ale proto, že ukazuje, jak hluboká může být láska. Láska, která přežije katastrofu, roky nejistoty i vyčerpání. Láska, která nutí sedmašedesátiletého muže znovu a znovu čelit temným hlubinám.
Oceán je obrovský a nemilosrdný. Může skrývat tajemství navždy. Proti němu však stojí muž, který se odmítá vzdát. A dokud se bude Jasuo Takamacu potápět, jeho příběh neskončí.