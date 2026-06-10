Čtyřicet dní kape? Meteorologové zpřesnili předpověď a ukázali na mapě, kolik a kde naprší
10. 6. 2026 – 9:11 | Magazín | BS
Pranostika letos vychází docela přesně, ačkoliv čtyřicet dní dešťů pravděpodobně čekat nemusíme.
Nad českým územím se naplno rozvíjí vliv studené fronty, která k nám dorazila včera. To znamená, že se po několik nadcházejících dnů musíme připravit spíše na chladnější a pravděpodobně i deštivější počasí. Oteplit by se totiž mělo až v úterý příštího týdne, předpovídají odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
„Další dny budou spíš deštivé a chladné, naplno se projeví Medard,“ píšou meteorologové doslova v odkazu na slavnou lidovou pranostiku.
Čtyřicet dní kapat nejspíš nebude, ale minimálně dva ano: „Nejvíce srážek spadne hlavně ve východní polovině území - hlavně na Moravě, ve Slezsku a ve východních částech Čech,“ předpovídá ČHMÚ.
„Zde bude pršet plošně a trvaleji nejvíce hlavně zítra odpoledne, večer a během noci na čtvrtek,“ vysvětlují.
„V Čechách, hlavně v západní a severozápadní polovině, se potkáme spíš s lokálními přeháňkami než s plošnějším deštěm,“ dodávají.
Této předpovědi odpovídá i zveřejněná mapa s odhadem srážek až do zítřejšího večera. Modré a fialové barvy značící spíše nižší úhrn jsou k vidění na západě a severozápadě země, naopak východ Moravy se halí do žluté až oranžové, která znamená výrazně víc srážek: