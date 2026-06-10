Dnes je středa 10. června 2026., Svátek má Gita
Počasí dnes 15°C Slabý déšť

Čtyřicet dní kape? Meteorologové zpřesnili předpověď a ukázali na mapě, kolik a kde naprší

10. 6. 2026 – 9:11 | Magazín | BS

Čtyřicet dní kape? Meteorologové zpřesnili předpověď a ukázali na mapě, kolik a kde naprší
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Pranostika letos vychází docela přesně, ačkoliv čtyřicet dní dešťů pravděpodobně čekat nemusíme.

Nad českým územím se naplno rozvíjí vliv studené fronty, která k nám dorazila včera. To znamená, že se po několik nadcházejících dnů musíme připravit spíše na chladnější a pravděpodobně i deštivější počasí. Oteplit by se totiž mělo až v úterý příštího týdne, předpovídají odborníci z ČHMÚ na sociální síti.

„Další dny budou spíš deštivé a chladné, naplno se projeví Medard,“ píšou meteorologové doslova v odkazu na slavnou lidovou pranostiku.

Čtyřicet dní kapat nejspíš nebude, ale minimálně dva ano: „Nejvíce srážek spadne hlavně ve východní polovině území - hlavně na Moravě, ve Slezsku a ve východních částech Čech,“ předpovídá ČHMÚ.

„Zde bude pršet plošně a trvaleji nejvíce hlavně zítra odpoledne, večer a během noci na čtvrtek,“ vysvětlují.

„V Čechách, hlavně v západní a severozápadní polovině, se potkáme spíš s lokálními přeháňkami než s plošnějším deštěm,“ dodávají.

Této předpovědi odpovídá i zveřejněná mapa s odhadem srážek až do zítřejšího večera. Modré a fialové barvy značící spíše nižší úhrn jsou k vidění na západě a severozápadě země, naopak východ Moravy se halí do žluté až oranžové, která znamená výrazně víc srážek:

chmu 10062026 dest zdroj: ČHMÚ

Tagy:
déšť počasí předpověď předpověď počasí jak bude weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Lunární horoskop na středu 10. června: Dnes si dvakrát rozmyslete, za co utratíte peníze i co slíbíte

Následující článek

Nejdivnější soud historie: Dávno mrtvého papeže navlékli do roucha, posadili na lavici a odsoudili

Nejnovější články