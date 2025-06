Čtvrt roku kulhal! Sympatický herec obětoval nové roli všechno

25. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Natáčení nového seriálu nebyla žádná procházka růžovým sadem, přiznává mladý herec.

Divákovi ani kolikrát nedojde, co všechno musí herec při natáčení řešit a jak složité je nakonec přivést výsledek na obrazovky v nějaké pořádné formě.

Každý fanoušek TV Prima už samozřejmě ví, že jednu z hlavních rolí nového seriálu O lidech a koních ztvárnil sympatický herec Marek Lambora.

Hraje postavu, která utrpěla zranění a trpí kvůli němu hendikepem, což herec samozřejmě musí též vzít v potaz a znázornit to. Jenže ono se to snadněji řekne, udělá, protože když když celé dny předstíráte, že kulháte, můžete si tím klidně způsobit vážný zdravotní problém.

Role proto představovala pořádnou výzvu: „Dala mi zabrat z různých koňáckých věcí. To i z toho důvodu, že má moje postava z dětství hendikep, který jsme velmi řešili, a přípravy byly náročné,“ prozradil Lambora pro Super.cz.

„Probíral jsem to se svým fyzioterapeutem, jak na to, aby mě ten fyzický hendikep nedostal potom. To kulhání bylo fakt náročný… 55 dnů během tří měsíců kulhat. Ze začátku to moc nešlo, člověk na to není zvyklý. A tak jsem si pomáhal různými pomůckami, abych myslel na to, že ta noha není zdravá a nemám na ní stát. Až se to překlenulo v to, že jsem se na jevišti přistihl, že je divné, že nekulhám,“ popisuje herec.

Marek proto musel každý den začínat a končit ještě kompenzačním cvičením, aby si z hraného hendikepu nepřivodil skutečný. A i tak se nevyhnul bolesti: „Byly dny, kdy mě ta druhá noha bolela, protože jsem ji používal víc, za obě. V tomto to byla poměrně výzva,“ přiznává.