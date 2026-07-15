Colours of Ostrava začaly, fanoušci kapely Twenty One Pilots přišli už dopoledne
15. 7. 2026 – 17:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zpěvák Ondřej Ruml na pódiu T-Mobile Stage a současně s ním ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová na menší scéně Steel dnes v 16:00 v Dolní oblasti Vítkovic zahájili hudební program festivalu Colours of Ostrava.
Do areálu už přišly tisíce lidí. Už před 12:00 dorazilo množství fanoušků skupiny Twenty One Pilots, kteří si chtěli zajistit nejlepší místa na její vystoupení na pozdní večer. Problémy u vstupu nebyly, řekl ČTK mluvčí festivalu Ondřej Bambas.
"Nemáme zaznamenány žádné problémy ve smyslu front. Opět se osvědčily programy Colours bez čekání, takže lidé si vyměňovali své vstupenky za náramky už od pondělí," řekl Bambas.
Zvýšený zájem fanoušků skupiny Twenty One Pilots pořadatelé očekávali, letošní ročník tím byl podle mluvčího specifický. "Od samotného rána jsme kontrolovali, monitorovali situaci před hlavním vstupem. Fanoušci si počkali, až ustane ten největší déšť, který nakonec nebyl tak hrozný, jak ukazovala předpověď. A opravdu, ve 12:00 jsme měli stovky nebo vyšší desítky fanoušků, kteří mířili hned na hlavní scénu, aby si ukořistili své místo," řekl Bambas. Po 16:00 už před hlavním pódiem čekalo několik stovek lidí.
Vystoupení amerického dua Twenty One Pilots, které bude vrcholem dnešního dne, začne na hlavním pódiu ve 22:30. Kapela patří k největším jménům současné světové hudební scény, což potvrzují miliardy přehrání jejích písní na hudebních kanálech YouTube či Spotify. Podle pořadatelů jde o nejdražšího interpreta v historii festivalu. Tyler Joseph a Josh Dun, kteří kapelu tvoří, už na Colours hráli jednou. Jejich vystoupení bylo z ročníku zrušeného kvůli koronavirové pandemii přesunuté na rok 2022 a také tehdy jím vrcholil první den festivalu.
"Na naší největší scéně jsme pro letošek přidali novinkovou řadu basových reproduktorů. Ty pomáhají nejen k lepšímu vyvážení distribuce zvuku do okolí, ale také k velkolepějšímu poslechovému zážitku na hlavní ploše," uvedl technický ředitel festivalu Josef Ženíšek. Rozměry pódia jsou podle něj o několik metrů větší než loni.
Na sedmi hudebních scénách se během čtyř dnů představí 110 interpretů ze 33 zemí světa. Součástí programu festivalu jsou například i divadla a také diskusní fórum Meltingpot s více než 150 řečníky. Novinkou letošního ročníku je Steel Stage se zónou Steel Town, která navazuje na industriální charakter festivalového areálu a kde jsou artefakty, mobiliář i dekorace barů z oceli.
Dnes budou mezi účinkujícími britská rocková skupina Skunk Anansie nebo česká popová kapela Mirai. Na scéně Fresh se představí například ukrajinský DJ, válečný veterán Roman Čerkas, který si říká Ro_Ma 4E.
V následujících dnech na festivalu vystoupí například ve čtvrtek kapela Tomora nebo americká zpěvačka LP. V pátek se představí americký DJ a producent Moby či britská zpěvačka Paris Paloma a v sobotu americký zpěvák Teddy Swims nebo novozélandská zpěvačka Lorde.