Co tedy vlastně chcete? Zástupci zemí EU si došlápli na Británii

Velmi jednoznačnými slovy v úterý německý státní tajemník pro EU Michael Roth vzkázal Londýnu, aby už dal konečně jednoznačně najevo, co si vlastně přeje kolem britského odchodu z EU. Při příchodu na úterní jednání Rady pro všeobecné záležitosti, která připravuje summit unie na konci týdne, Roth upozornil, že EU27 už je vlekoucími se rozhovory vyčerpaná a času k řešení ubývá. Podobně se vyjádřil i rumunský ministr pro EU George Ciamba i další účastníci dnešního jednání

Sedmadvacítka nyní - po komplikovaném vývoji v britské sněmovně v posledních dnech - předpokládá, že britská vláda do či na summitu požádá v souladu s článkem 50 unijní smlouvy o prodloužení doby k vyjednávání. Klíčovou otázkou však zůstává, jak dlouho by odklad brexitu trval a k čemu by takový čas chtěl Londýn využít. Odchod Británie je zatím stále stanoven na 29. března, do brexitu tak zbývá deset dnů.

"Očekávám jasný a přesný návrh britské vlády, proč je odklad nutný. Tohle není hra, je to extrémně závažná situace nejen pro lidi v Británii, ale také pro lidi v Evropské unii," zdůraznil Roth. Pro jeho vládu je - stejně jako pro další státy unie - klíčovou věcí zabránit tomu, aby britský odchod z EU nebyl upraven žádnou dohodou. "Drazí přátelé v Londýně, dodejte nám to, hodiny tikají," prohlásil Roth.

Rumunský ministr Ciamba míní, že po pondělním oznámení šéfa britské dolní sněmovny Johna Bercowa, že může zablokovat vládou zamýšlené třetí hlasování o předjednané "rozvodové" smlouvě, je situace "ještě zamlženější, než byla". Od svého německého kolegy se ale liší v názoru na ubývající čas, v EU je podle něj vždy "času dost". Už v pondělí vysoce postavený činitel unie připomněl i možnost, že by rozhodnutí o odkladu brexitu padlo až příští týden, tedy až po summitu.

Také podle Ciamby je třeba před spekulacemi o náladě mezi 27 zeměmi EU a jejich možném postupu počkat na "vyjádření jasné politické vůle" Londýna směrem k dalšímu postupu.

"Musí být ale jasné, proč to chtějí, jaké k tomu mají motivy," upozornil Ciamba. EU27 se podle něj chce vyhnout opakování situace, která nastala ve chvíli, kdy se ukázalo, že britská vláda nemá doma dostatečnou sílu ke skutečnému prosazení toho, na čem se s ostatními státy unie dohodla. Ciamba též připomněl, že státy EU dnes finálně odsouhlasí některé kroky, které zajišťují přípravu unie právě na možný brexit bez dohody.

Také česká státní tajemnice pro EU Milena Hrdinková při příchodu na jednání novinářům řekla, že nyní země čekají na vyjádření britské vlády. "Naší jasnou preferencí je, aby nenastal brexit bez dohody. Dohodě bychom dali rozhodně přednost, ale zdá se, že volba nyní není na nás," poznamenala. Klíčový pak bude pohled šéfů států a vlád na očekávanou britskou žádost. "Řekla bych, že v téhle chvíli se vážně musíme připravit úplně na cokoliv," dodala.