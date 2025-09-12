Co se chystá? Menší daně pro lidi, ale dražší alkohol!
12. 9. 2025 – 15:19 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Češi se možná dočkají největší daňové reformy posledních let. Podle ekonomů z Paq Research, Centra veřejných financí a IDEA při CERGE-EI by se měly snížit odvody z práce a firemních zisků a naopak zvýšit daně z majetku, spotřeby a alkoholu. Změny by mohly zásadně přepsat rodinné rozpočty i podnikatelské strategie.
Česká ekonomika ztrácí dech
Studie upozorňuje, že česká ekonomika už několik let zaostává. Zatímco mezi lety 2019 a 2024 reálný HDP stoupl jen o 2,3 procenta, sousední Polsko, Slovensko či Maďarsko poskočily v průměru o 9,5 procenta. Podle odborníků jsme vyčerpali dosavadní výhody a potřebujeme nový motor růstu.
A ten má nastartovat právě reforma daní. Dnešní systém podle expertů dusí aktivitu – stát vybírá příliš z práce a firemních zisků, zatímco spotřebu a majetek nechává stranou. Výsledek? Oproti podobným zemím inkasuje Česko o 100 miliard víc na daních z práce a firem, ale o 200 miliard méně na spotřebě a majetku.
„Současný mix demotivuje lidi i firmy a omezuje růst,“ tvrdí spoluautor studie Dan Prokop. Kritizuje i úlevy, které prý nedávají smysl – třeba slevu na manželku.
Konec levných paušálů, úleva pro rodiče i důchodce
Největší změna by měla přijít v danění zaměstnanců. Reformátoři chtějí snížit odvody hlavně lidem s nižšími příjmy. Ti by si podle propočtů polepšili až o 8 800 korun ročně. Naopak živnostníci s vysokými příjmy a minimálními náklady by o část daňových výhod přišli.
Výhody má mít i návrat rodičů z rodičovské. Matka s malým dítětem by si po nástupu do práce mohla měsíčně polepšit o tři tisíce. Samoživitelky by získaly dokonce čtyři tisíce navíc. Důchodci pracující na částečný úvazek by dostali přidáno kolem tisícovky.
Tyto úlevy by stát kompenzoval jinde. Čekat lze vyšší daň z nemovitostí, omezení snížené sazby DPH u položek, které častěji využívají bohatší domácnosti, nebo nové zdanění vína a slazených nápojů.
Dražší alkohol, návrat dědické daně
Změny by se dotkly i spotřebních daní. Zatímco dnes je pivo či víno relativně levné a spotřební daň neodrazuje od nadměrné konzumace, nově by měly být odvody vyšší a spravedlivější – podle obsahu alkoholu. Přidat by se měla i daň na slazené nápoje či fosilní paliva.
Ekonomové rovněž navrhují vrátit do hry dědickou daň, kterou Česko jako jedna z mála evropských zemí zrušilo. Podle nich jde o spravedlivý nástroj, který by pomohl naplnit státní rozpočet.
„Je to nejucelenější daňová reforma, jakou jsme kdy měli. Pokud se podaří prosadit alespoň část, mohli bychom získat půl procenta HDP navíc,“ říká ekonom Petr Janský.
Otázkou zůstává, zda politici najdou odvahu takovou daňovou revoluci skutečně spustit.