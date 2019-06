Co přijde po Hře o trůny?

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Michal Kukla

Od odvysílání poslední epizody Hry o trůny neuplynul ještě ani měsíc a už se mluví o tom, kdo bude jejím nástupcem. Legendární fantasy seriál totiž byl jedním z nejpopulárnějších na světě a zanechává po sobě doslova prázdný trůn.

Když se v roce 2011 začal vysílat seriál Hra o trůny, nikdo netušil, jaký se z něj stane fenomén. Během osmi let se zařadil mezi nejpopulárnější v historii a už dlouho se spekuluje o tom, který počin jej v pozici předního fantasy seriálu nahradí.

Trůn je prázdný

Hra o trůny totiž ukázala, že v tomto žánru se pro seriálový formát skrývá ohromný potenciál a televizní producenti si toho jsou dobře vědomi. Kandidátů tedy je hned několik.

HBO, která stojí za Hrou o trůny, už plánuje další fantasy pecku: seriál His Dark Materials. Jde o adaptaci knižní série, která u nás vyšla pod názvem Jeho temné esence, ačkoli známější asi bude pod názvem Zlatý kompas. Tak se totiž jmenuje první díl série, který se dočkal filmové adaptace už v roce 2007.

To ale zdaleka není vše. V produkci jsou aktuálně tři seriály zasazené do světa Hry o trůny. Zatím o nich víme jen to, že se budou odehrávat před dějem původního seriálu, a nezbývá nám tedy než vyčkávat, až HBO prozradí něco víc.

Konkurence ze Středozemě

HBO ale není jediná stanice která si brousí zuby na pozici nového nejpopulárnějšího fantasy seriálu. Internetový gigant Amazon už před pár lety koupil potřebné licence k seriálu zasazeném do legendárního světa Středozemě a nedávno zahájili produkci s velkým P.

Rozpočet se udává na miliardu dolarů rozprostřenou přes pět sérií, což by z tohoto projektu bezpečně učinilo nejdražší seriál všech dob. To spolu se slavným jménem věstí pro Středozem zlatou budoucnost a je dost dobře možné, že se tento seriál, který se odehrává před událostmi dvou filmových trilogií Petera Jacksona, postará o to, že dílo J.R.R. Tolkiena bude nejúspěšnějším fantasy příběhem nejen na stříbrném plátně, ale také na televizních obrazovkách.

Pro fanoušky žánru tady ale dobré zprávy nekončí. Ve fázi předprodukce je několik dalších seriálů.

Amazon a Sony Productions společně připravují navíc ještě seriálovou adaptaci Kola času, což je po Pánovi prstenů s přehledem jedna z nejúspěšnějších fantasy sérií. Společnost Lionsgate, která stojí za desítkou produkcí (mimo jiné například filmová série Hunger games), připravuje seriál zasazený do světa Jména větru ze série Kronika Královraha, tedy asi nejpopulárnější fantasy knihy vydané pro roce 2000.

Zima se blíží

Nám Slovanům bude možná o krapánek bližší adaptace knih o Zaklínači, kterou právě natáčí Netflix. Ačkoli je Zaklínač Geralt známý hlavně ve své herní podobě, jeho dobrodružství na knižních stránkách patří s přehledem mezi to nejlepší, co může evropská fantasy nabídnout. Do projektu je zapojen i samotný autor Andrzej Sapkowski a Geralta ztvární Henry Cavill, známý především jako představitel Supermana. Na seriál se můžeme těšit někdy ve druhé polovině roku.

Za povšimnutí stojí také komediální seriál Dobrá znamení z produkce BBC, natočený na motivy knižní spolupráce Terryho Pratchetta a Neila Gaimana.

Fanoušci Hry o trůny ale nemusejí po skončení své oblíbené show hledat útěchu pouze na televizních obrazovkách. Autor knižní předlohy Píseň ledu a ohně George R.R. Martin slíbil, že další díl této série - Vichry zimy - dopíše do konce příštího roku.