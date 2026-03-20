Co o nás vědí čistírny odpadních vod? Nová studie EU odhalila šokující proměny v užívání drog
20. 3. 2026 – 15:22 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Vědci prozkoumali odpadní vody ve 115 městech a výsledek je jasný: drogová mapa Evropy se překresluje. Tradiční stimulanty vytlačují nové trendy a Česko si stále drží své prvenství v netradičních kategoriích. Zjistěte, co všechno o vašem sousedství prozradí vzorek vody z čistírny a proč je analýza kanalizace klíčem k pochopení moderní společnosti.
Naše odpadní vody vyprávějí příběhy o tom, jak se bavíme, čím se stimulujeme a jaké drogy jsou v našich městech zrovna „v kurzu“. Agentura Evropské unie pro drogy (EUDA) čerstvě zveřejnila výsledky rozsáhlé studie projektu SCORE, která analyzovala vzorky ze 115 evropských měst, včetně těch českých. Výsledky za rok 2025 ukazují, že se drogová mapa Evropy výrazně proměňuje.
Konec éry MDMA? Nastupuje kokain a ketamin
Nejvýraznějším trendem, který vědci zaznamenali ve všech sledovaných metropolích, je prudký propad zbytků MDMA (extáze). Zdá se, že tato dříve dominantní „party droga“ ztrácí u Evropanů na popularitě.
Na uvolněné místo se však tlačí dravější konkurence. Studie potvrdila:
- Masivní nárůst kokainu: Tato droga už dávno není výsadou bohatých čtvrtí, její výskyt stoupá plošně.
- Ketamin na vzestupu: Čím dál častěji se v čistírnách objevují stopy ketaminu, což naznačuje nový trend v rekreačním užívání, který se dříve omezoval spíše na medicínské nebo veterinární účely.
Česko a pervitin: Tradice, která nemizí
I když se studie zaměřovala na 25 zemí, pro Českou republiku zůstávají výsledky specifické. Zatímco západní Evropa bojuje spíše s kokainem, ve střední Evropě a u nás si drží silné postavení metamfetamin (pervitin).
Zajímavým zjištěním je, že rozdíly mezi velkoměsty a menšími regionálními městy se začínají stírat. Drogy už nejsou jen problémem anonymních metropolí; vzorce užívání v menších obcích se čím dál více podobají těm ve velkých městech.
Jak se takový průzkum provádí?
Nejde o náhodné odběry, ale o precizní vědeckou práci:
- 72 milionů lidí pod dohledem: Takový byl dosah čistíren, které se do projektu zapojily.
- Jeden týden v kuse: Vzorky se odebíraly denně po dobu jednoho týdne mezi březnem a květnem 2025.
- Koktejl látek: Analyzovalo se pět hlavních stimulantů (amfetamin, metamfetamin, kokain, MDMA, ketamin) a samozřejmě konopí.
Proč nás to má zajímat?
Analýza odpadních vod slouží jako včasný varovný systém. Policie a zdravotníci díky ní vědí, jaká nová látka se v daném regionu objevuje, dříve než se první pacienti dostanou do nemocnic. Data z roku 2025 jsou nyní dostupná v interaktivním nástroji Data explorer na stránkách EUDA, kde si každý může porovnat, jak si vede jeho město ve srovnání se zbytkem Evropy nebo světa (do studie se zapojily i země jako Brazílie či USA).
Na českém výzkumu se podílí Výzkumný ústav vodohospodářského T. G. Masaryka, který potvrzuje, že odpadní voda je pro nás cenným zdrojem informací o veřejném zdraví- a to nejen v oblasti drog, ale i šíření nemocí.