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Co na to Dáda? Felix Slováček se vášnivě líbal s mladou kráskou. "To bylo jen z legrace," tvrdí

18. 7. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Co na to Dáda? Felix Slováček se vášnivě líbal s mladou kráskou. "To bylo jen z legrace," tvrdí
zdroj: CNC / David Kundrát / CNC / Profimedia
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Felix Slováček se na festivalu v Karlových Varech pobavil pořádně - přímo před objektivy vášnivě líbal neznámou krásku. Jak legendární saxofonista žhavou fotku, která obletěla internet, vysvětluje?

Když vyhlášený milovník žen a známý hudebník Felix Slováček dorazil do lázeňského města, zpočátku to vypadalo na klidnou návštěvu. Večer začal nenápadně – muzikant nasával festivalovou atmosféru přímo v centru dění.

Jenže jak už to tak na podobných akcích bývá, nezůstal dlouho sám. Kolem saxofonisty se brzy začaly točit dvě mladé, atraktivní ženy.

Ačkoliv hudebník později tvrdil, že šlo o naprosto náhodné setkání s fanynkami, které vůbec neznal, konverzace se zjevně natolik rozproudila, že nezůstalo jen u letmého pozdravu na ulici. Společně se totiž plynule přesunuli do jednoho z místních barů, kde noční tah pokračoval až do pozdních ranních hodin.

Právě v přítmí podniku pak vznikl okamžik, který hudebníkovi pořádně zavařil. Jeden z přítomných hostů totiž zachytil Felixe Slováčka ve chvíli, kdy se s jednou z neznámých krásek vášnivě líbá.

Snímek se pochopitelně začal rychlostí blesku šířit internetem a okamžitě vyvolal lavinu spekulací.

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Celá situace nabrala na obrátkách o to víc, že muzikant o pořízení kompromitující fotografie neměl ani tušení. Když ho s ní konfrontovali novináři z magazínu eXtra.cz, neskrýval obrovské překvapení nad tím, že se z podle něj „běžného večerního setkání“ stala ostře sledovaná mediální událost.

Felix Slováček se ale rozhodl neskrývat hlavu do písku a k celé aféře se postavil čelem. Jeho vysvětlení ale mnohé spíše pobavilo.

„Byla to jen pusa z legrace. Hecovali jsme se tam s kamarádem Milanem. O nic jiného se nejednalo. Někdo to vyfotil, aby se z toho udělala kauza, ale o nic vážného opravdu nešlo,“ zahlásil.

„Normálně jsem pak odjel jsem taxíkem na hotel spolu s Milanem Balkem, se kterým natáčím dokument. Nemám co skrývat. Netajím se tím, že si užívám přítomnost krásných žen, ale na hotelovém pokoji jsem byl sám,“ dodal.

Fotku samozřejmě viděla i Felixova manželka Dáda, kterou už po 35 letech manželství zřejmě nic moc nerozhodí a dodala proto jen odevzdané: „Starého psa novým kouskům nenaučíš...“

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Tagy:
skandál Karlovy Vary celebrity bulvar polibek Mezinárodní Filmový Festival Karlovy Vary Showbyznys
Zdroje:
Extra.cz, ahaonline.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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